Маск заподозрил главу Роскосмоса в параноидальном расстройстве личности

Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск посоветовал главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину перестать переносить на него свои подозрения и навязчивые идеи. Об этом он написал в комментарии в Twitter.

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Маск намерен применять космический корабль Starship в первую очередь для экспансии человечества в космосе, в частности для создания баз на Луне и Марсе. Также, по словам главы SpaceX, "Старшип" пригодится и для суборбитальных пассажироперевозок.

Рогозин же заявил российскому пропагандистскому изданию Газета, что SpaceX разрабатывает космический корабль-ракету Starship "для спецназа, чтобы перебросить с одного континента на другой", а "вовсе не для того, чтобы открыть человечеству возможность летать через океан за считанные минуты".

"Прекратите проецировать!", – написал Маск под твитом пользователя AlmostSoberRussian, который перевел эту мысль Рогозина на английский язык.

СПРАВКА. Проекция – это когда человек приписывает кому-то свои мысли, чувства, мотивы, черты характера и прочее. Она позволяет человеку не чувствовать ответственность за собственные неприемлемые чувства, желания, мотивы и идеи, так как проецирующий воспринимает их как "чужие". Один из основных защитных механизмов при параноидном и при истероидном расстройстве личности.

Маск оплачивает разработку и создание системы из своего кармана: военные к этому не причастны.

Между тем, ВВС США не против использовать Starship (как и системы других операторов) по программе Rocket Cargo для перевозки грузов по Земле, пишет CNBC. В Пентагоне хотят заказывать доставку "до 100 тонн грузов в течение часа в любую точку Земли", когда Starship будет готов и опробован.

Позднее Маск, любитель мемов и онлайн-шуток, выложил еще и такую картинку:

Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью Super Heavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

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Евгений Пилипенко

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