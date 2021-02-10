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Экспансия | Илон Маск заложит фундамент форпоста людей около Луны: получил контракт от NASA видео

10.02.2021, 08:49
27 двигателей Falcon Heavy на старте (фото — пресс-служба SpaceX)
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SpaceX обеспечит доставку на окололунную орбиту первых и главных узлов будущей станции Gateway, которая станет перевалочным пунктом на пути к Луне по новой программе NASA "Артемида". Об этом пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США, которое выбрало для этой миссии компанию Илона Маска.

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При помощи тяжелой ракеты Falcon Heavy к естественному спутнику нашей планеты SpaceX запустит силовой и двигательный элемент станции (PPE), а также жилищно-логистический отсек (HALO) – основные части Gateway.

PPE – это фактически космический корабль с солнечно-электрической силовой установкой на 60 кВт. Узел также будет обеспечивать электропитание, высокоскоростную связь, управление ориентацией станции и возможность перемещать ее на различные лунные орбиты, обеспечивая удобный доступ к поверхности Луны.

HALO – жилые помещения с избыточным давлением, где будут работать астронавты при посещении Gateway, чаще всего как перевалочного пункта на пути к Луне. Модуль оборудуют системами командования/контроля, связи со всеми структурами "Артемиды", научной лабораторией, системой распределения электроэнергии. Он также послужит стыковочным узлом для форпоста и будет дополнять системы жизнеобеспечения на борту космического корабля "Орион".

Смотрите видео: Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета

PPE и HALO соберут на Земле – Maxar Technologies и Northrop Grumman Space Systems соответственно, после чего оба узла совместно запустят не ранее мая 2024 года со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди. Общие расходы NASA составят ~331,8 млн (сюда входят и услуги по запуску).

Фото: SpaceX

Falcon Heavy дебютировала 6 февраля 2018 года: в качестве пиара Маск запустил в сторону Марса Tesla Roadster с манекеном. Второй запуск состоялся 11 апреля 2019-го: ракета вывела в космос спутник Arabsat 6A для Саудовской Аравии. В последний раз "Тяжелый сокол" летал 25 июня 2019 года, когда выполнял задачу для Пентагона.

Первый блок ракеты состоит из трех модифицированных ускорителей Falcon 9: вместе они имеют мощность, равную примерно 20 работающим на полной мощности Боингов-747. FH способна вывести на низкую околоземную орбиту до 64 метрических тонн, на геопереходную – почти 27 т, к Марсу – около 17 т, Плутону – 3,5 т. Только Saturn V, которая использовалась для лунных миссий, могла забросить на орбиту больше груза.

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Параметры ракеты: высота 70 м, диаметр 3,7 м (основная "свеча") и более 12 м в ширину в первом блоке, заправленная масса 1420 т.

Масса первого модуля Gateway - около 5000 кг. Срок его эксплуатации – 15 лет. Габариты Gateway – примерно 1/6 МКС.

Видео: SpaceX / Spaceflight TV 

Евгений Пилипенко
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Falcon Heavy nasa spacex Луна космос станция контракт ракета
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