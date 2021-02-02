Зеленский хочет запустить в космос спутник: привязали это к юбилею независимости Украины
Президент Владимир Зеленский поставил задание запустить на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования земли Сiч-2-30 (бывший Січ-2-1), причем в честь 30-летия независимости Украины. Такие сроки озвучил в Facebook министр стратегических отраслей экономики Олег Уруский.
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Еще в конце 2019-го в Днепре завершили сборку летного образца спутника Сiч-2-1, который придет на смену замолчавшему почти девять лет назад на орбите предшественнику.
"Акцентировал внимание на ускорении выполнения задания президента... <...> Подчеркнул, что мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021-го, года 30-летия независимости Украины", – пишет Уруский после вчерашнего заседания в Кабмине.
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Он уверен, что это "вполне реально" при условии максимально эффективной работы.
Ранее Зеленский критиковал подход, когда что-то "подгоняют" под торжественные и/или праздничные даты.
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Министр подчеркнул, что наличие на орбите своих спутников – это насущная необходимость как для решения широкого спектра задач в интересах экономики и безопасности страны, так и для экономии средств, которые тратятся на закупку услуг иностранных космических аппаратов.
На совещании речь шла также и о выводе на орбиту третьего спутника PolyITAN-3 от Национального техуниверситета "КПИ".
Уруский посетовал, что в Украине "парадоксальная ситуация": есть значительный научно-технический потенциал и "практически все" для того, чтобы иметь собственную группировку космических аппаратов на орбите, но никакой группировки там нет.
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