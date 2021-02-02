UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский хочет запустить в космос спутник: привязали это к юбилею независимости Украины

02.02.2021, 10:42
Зеленский хочет запустить в космос спутник: привязали это к юбилею независимости Украины - Фото
Спутник Січ-2-30 (фото — КБ Южное)

Президент Владимир Зеленский поставил задание запустить на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования земли Сiч-2-30 (бывший Січ-2-1), причем в честь 30-летия независимости Украины. Такие сроки озвучил в Facebook министр стратегических отраслей экономики Олег Уруский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Еще в конце 2019-го в Днепре завершили сборку летного образца спутника Сiч-2-1, который придет на смену замолчавшему почти девять лет назад на орбите предшественнику.

"Акцентировал внимание на ускорении выполнения задания президента... <...> Подчеркнул, что мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021-го, года 30-летия независимости Украины", – пишет Уруский после вчерашнего заседания в Кабмине.

Смотрите видео: Бока-Чика, штат Техас. Место, где готовят корабли для колонизации Марса

Он уверен, что это "вполне реально" при условии максимально эффективной работы.

СПРАВКА. Січ-2-30 предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров ионосферы планеты. Является модификацией спутника Сiч-2, запущенного в 2011 году и проработавшего менее 16 месяцев при плане в пять лет (потеря энергоснабжения). Общая масса – около 210 кг, разрешение ~7,8 м при ширине зоны съемки ~47 км. Рассчитан на 5 лет службы на круговой солнечно-синхронной орбите высотой 668 км с наклонением 98,1°.

Ранее Зеленский критиковал подход, когда что-то "подгоняют" под торжественные и/или праздничные даты.

Смотрите видео: В суровом регионе США начала запускать ракеты новая компания – bluShift Aerospace

Министр подчеркнул, что наличие на орбите своих спутников – это насущная необходимость как для решения широкого спектра задач в интересах экономики и безопасности страны, так и для экономии средств, которые тратятся на закупку услуг иностранных космических аппаратов.

На совещании речь шла также и о выводе на орбиту третьего спутника PolyITAN-3 от Национального техуниверситета "КПИ".

Уруский посетовал, что в Украине "парадоксальная ситуация": есть значительный научно-технический потенциал и "практически все" для того, чтобы иметь собственную группировку космических аппаратов на орбите, но никакой группировки там нет.

Читайте также: КБ Южное сравнило свой разгонный блок для спутников с аналогами из России: инфографика

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Владимир Зеленский спутник космос независимость юбилей госкосмос Олег Уруский Січ-2-30

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 