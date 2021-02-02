Зеленский хочет запустить в космос спутник: привязали это к юбилею независимости Украины

Президент Владимир Зеленский поставил задание запустить на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования земли Сiч-2-30 (бывший Січ-2-1), причем в честь 30-летия независимости Украины. Такие сроки озвучил в Facebook министр стратегических отраслей экономики Олег Уруский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Еще в конце 2019-го в Днепре завершили сборку летного образца спутника Сiч-2-1, который придет на смену замолчавшему почти девять лет назад на орбите предшественнику.

"Акцентировал внимание на ускорении выполнения задания президента... <...> Подчеркнул, что мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021-го, года 30-летия независимости Украины", – пишет Уруский после вчерашнего заседания в Кабмине.

Смотрите видео: Бока-Чика, штат Техас. Место, где готовят корабли для колонизации Марса

Он уверен, что это "вполне реально" при условии максимально эффективной работы.

СПРАВКА. Січ-2-30 предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров ионосферы планеты. Является модификацией спутника Сiч-2, запущенного в 2011 году и проработавшего менее 16 месяцев при плане в пять лет (потеря энергоснабжения). Общая масса – около 210 кг, разрешение ~7,8 м при ширине зоны съемки ~47 км. Рассчитан на 5 лет службы на круговой солнечно-синхронной орбите высотой 668 км с наклонением 98,1°.

Ранее Зеленский критиковал подход, когда что-то "подгоняют" под торжественные и/или праздничные даты.

Смотрите видео: В суровом регионе США начала запускать ракеты новая компания – bluShift Aerospace

Министр подчеркнул, что наличие на орбите своих спутников – это насущная необходимость как для решения широкого спектра задач в интересах экономики и безопасности страны, так и для экономии средств, которые тратятся на закупку услуг иностранных космических аппаратов.

На совещании речь шла также и о выводе на орбиту третьего спутника PolyITAN-3 от Национального техуниверситета "КПИ".

Уруский посетовал, что в Украине "парадоксальная ситуация": есть значительный научно-технический потенциал и "практически все" для того, чтобы иметь собственную группировку космических аппаратов на орбите, но никакой группировки там нет.

В ноябре 2019 года Южмаш получил заказ от частников Firefly на производство ракетных деталей.

Читайте также: КБ Южное сравнило свой разгонный блок для спутников с аналогами из России: инфографика

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.