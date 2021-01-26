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Бока-Чика, штат Техас. Место, где готовят корабли для колонизации Марса – видео с дрона видео

26.01.2021, 09:07
Носовая часть корабля Starship SN9 (скриншот из видео)
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В сети появилось видео испытательного полигона компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска в штате Техас, где разрабатываются, собираются и проводятся испытания прототипов космического корабля Starship. Кадры с высоты птичьего полета опубликовал местный дрон-проект RGV Aerial Photography.

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В ролике отдельное внимание уделено прототипу SN9: именно он ориентировочно сегодня (или уже завтра) взлетит на 12,5 км, как это ранее сделал SN8, и затем попытается мягко приземлиться. Трансляция будет здесь.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью SuperHeavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).

Смотрите видео: Маск начал отбирать хлеб у малых космических компаний. Миссия Transporter-1

Видео: RGV Aerial Photography

Евгений Пилипенко
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