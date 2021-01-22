Химики и инженеры, дерзайте: Маск дает $100 млн за реактор улавливания углерода. Зачем это
Глава SpaceX Илон Маск анонсировал приз в размере $100 млн за наиболее эффективную технологию отделения диокиси углерода (CO2) от других газов. Об этом он написал у себя в Twitter, пообещав подробности на следующей неделе.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Выделяю $100 млн на приз за лучшую технологию улавливания углерода", – сообщил инженер-бизнесмен.
Вероятно, технология нужна Маску для промышленного получения метана (CH4) на Марсе, где миллиардер в ближайшие десятилетия намерен основать базу колонизаторов с тем, чтобы человечество стало межпланетным видом.
Для космических систем Starship, двигатели которых работают на паре жидкий кислород/жидкий метан, на Марсе нужен будет источник обеих газов. Как минимум первый, газообразный, потребуется и для обеспечения колонии атмосферой для дыхания.
На Красной планете есть атмосфера, однако она весьма разреженная в сравнении с земной, и состоит преимущественно из углекислоты (>95%). Ученые полагают, что под поверхностью планеты можно будет отыскать залежи водяного льда. Таким образом, у людей там будут все основные ингредиенты для получения метана и кислорода.
В качестве вариантов рассматривается реакция Сабатье или реакция Боша, но Маск хочет что-то более эффективное и соответствующее его задачам.
- В конце 2020 года Viasat попросила власти признать Starlink эко-опасным. Маск иронично ответил на это.
- 20 января 2021-го на МКС снова отказывала российская система получения кислорода.
Смотрите видео: Маск показал сборку аккумуляторов Tesla. Позвал работать на светлое будущее планеты
Комментарии