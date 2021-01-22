UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Химики и инженеры, дерзайте: Маск дает $100 млн за реактор улавливания углерода. Зачем это

22.01.2021, 06:44
Химики и инженеры, дерзайте: Маск дает $100 млн за реактор улавливания углерода. Зачем это - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Глава SpaceX Илон Маск анонсировал приз в размере $100 млн за наиболее эффективную технологию отделения диокиси углерода (CO2) от других газов. Об этом он написал у себя в Twitter, пообещав подробности на следующей неделе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Выделяю $100 млн на приз за лучшую технологию улавливания углерода", – сообщил инженер-бизнесмен.

Вероятно, технология нужна Маску для промышленного получения метана (CH4) на Марсе, где миллиардер в ближайшие десятилетия намерен основать базу колонизаторов с тем, чтобы человечество стало межпланетным видом.

Скриншот

Для космических систем Starship, двигатели которых работают на паре жидкий кислород/жидкий метан, на Марсе нужен будет источник обеих газов. Как минимум первый, газообразный, потребуется и для обеспечения колонии атмосферой для дыхания.

СПРАВКА. Финальный вариант создаваемого многоразового корабля Starship вместе со ступенью SuperHeavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная сталь. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).

На Красной планете есть атмосфера, однако она весьма разреженная в сравнении с земной, и состоит преимущественно из углекислоты (>95%). Ученые полагают, что под поверхностью планеты можно будет отыскать залежи водяного льда. Таким образом, у людей там будут все основные ингредиенты для получения метана и кислорода.

В качестве вариантов рассматривается реакция Сабатье или реакция Боша, но Маск хочет что-то более эффективное и соответствующее его задачам. 

Смотрите видео: Маск показал сборку аккумуляторов Tesla. Позвал работать на светлое будущее планеты

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Илон Маск катализатор CO2 spacex Марс топливо ракета метан химия кислород углерод углекислота диокись углерода

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 