Химики и инженеры, дерзайте: Маск дает $100 млн за реактор улавливания углерода. Зачем это

Глава SpaceX Илон Маск анонсировал приз в размере $100 млн за наиболее эффективную технологию отделения диокиси углерода (CO 2 ) от других газов. Об этом он написал у себя в Twitter, пообещав подробности на следующей неделе.

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"Выделяю $100 млн на приз за лучшую технологию улавливания углерода", – сообщил инженер-бизнесмен.

Вероятно, технология нужна Маску для промышленного получения метана (CH 4 ) на Марсе, где миллиардер в ближайшие десятилетия намерен основать базу колонизаторов с тем, чтобы человечество стало межпланетным видом.

Для космических систем Starship, двигатели которых работают на паре жидкий кислород/жидкий метан, на Марсе нужен будет источник обеих газов. Как минимум первый, газообразный, потребуется и для обеспечения колонии атмосферой для дыхания.

СПРАВКА. Финальный вариант создаваемого многоразового корабля Starship вместе со ступенью SuperHeavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная сталь. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).

На Красной планете есть атмосфера, однако она весьма разреженная в сравнении с земной, и состоит преимущественно из углекислоты (>95%). Ученые полагают, что под поверхностью планеты можно будет отыскать залежи водяного льда. Таким образом, у людей там будут все основные ингредиенты для получения метана и кислорода.

В качестве вариантов рассматривается реакция Сабатье или реакция Боша, но Маск хочет что-то более эффективное и соответствующее его задачам.

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Евгений Пилипенко

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