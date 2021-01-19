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SpaceX запускает одну и ту же ракету в восьмой раз: это рекорд – трансляция видео

19.01.2021, 00:30
Полет ракеты Falcon 9 (фото — пресс-служба SpaceX)
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Сегодня, 19 января в 15:23 по Киеву, SpaceX планирует запустить в космос 17-ю партию спутников для глобального интернет-проекта Starlink. Старт ракеты Falcon 9 с первой ступенью, которая отправится в рекордный восьмой полет, должен состояться с площадки SLC-39А на мысе Канаверал.

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Ступень B1051 летала до этого в семи мисcиях. Спустя примерно 8,5 минут после старта она, как планируется, должна мягко опуститься на баржу-платформу Just Read The Instructions в Атлантическом океане в 633 км от места старта. Это покажут в прямом эфире. Морские корабли SpaceX будут ловить створки обтекателя в 707 км от места старта.

Кроме того, запуск может стать рекордным и по интервалу между полетами одной и той же ступени: всего 36 дней (пока что рекорд – 52 дня).

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На борту – традиционная пачка из 60 плотно уложенных друг на друга 260-килограммовых спутников. Те из них, что не пройдут тесты на орбите, сведут с нее и сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели аппарата вдруг откажут, спутник за 1–5 лет сойдет с орбиты под влиянием гравитации Земли. Все "старлинки" запускаются с козырьками от солнца, чтобы не бликовали и не мешали астрономам на Земле.

СПРАВКАStarlink – проект американского бизнесмена Илона Маска по покрытию Земли скоростным интернетом за счет сети околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов. По состоянию на 24 октября было запущено 895 спутников, из которых 2 первых были "пробными". 54 аппарата уже свели с орбиты, причем большинство из них (46) – из первой тестовой 60-спутниковой пачки. Весной 2018-го компания оценивала суммарные затраты на уровне ≥$10 млрд.

В конце октября 2020-го началось тестирование интернета Starlink в США и Канаде. Месячная абонплата – $99, комплект (терминал с антенной для приема сигнала и Wi-Fi-роутер) – $499. Настройка, по словам главы компании Илона Маска, "за пять минут", после чего "направляйте тарелку в небо и получайте интернет".

Высота ракеты Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя – 5,3 м, масса ракеты без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробнее почитать здесь.

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Евгений Пилипенко
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