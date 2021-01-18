Есть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фото

Вечером 17 января по киевскому времени над Тихим океаном недалеко от Лос-Анджелеса был произведен успешный тест-запуск космической ракеты LauncherOne из-под крыла модифицированного самолета-разгонщика "Cosmic Girl". Все этапы миссии прошли идеально.
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Таким образом, еще один миллиардер из списка Forbes, Ричард Брэнсон, добился успеха в своей космической программе. Ранее это сделали Илон Маск (SpaceX) и Джефф Безос (Blue Origin). Последнему еще предстоит вывести ракету на орбиту: пока он ограничивается успешными суборбитальными "прыжками" и полетами ракетоплана.
Boeing 747-400 вылетел из космопорта в пустыне Мохаве и примерно через 50 минут после короткого финального форсажа под углом 27° к горизонтали сбросил ракету неподалеку от острова Сан-Николас.
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Через несколько секунд свободного полета сработал двигатель первой ступени и унес ракету ввысь, разгоняя до ~13 000 км/ч (финальная скорость – свыше 28 000 км/ч).
Двигатели на двух ступенях отработали штатно, и через ~10 минут ракета достигла промежуточной орбиты, после чего разгонный блок скорректировал ее до целевой. Позднее 10 кубсатов в девяти миссиях, которые летели в космос по партнерской программе ELaNa от NASA, были успешно размещены на своих точках стояния.
"Сегодняшняя последовательность событий для LaunchDemo2 прошла точно по плану: от безопасного выполнения наших наземных операций до успешных полных срабатываний на обоих двигателях. Сказать, что мы взволнованы, было бы большим преуменьшением, но 240 букв в сообщении Twitter в любом случае не могут передать это должным образом", – пишет компания в микроблоге.
Аккаунт добавил, что у инженеров компании теперь есть масса данных для анализа, "но сначала – немного шампанского и тост в честь (британского филантропа, промоутера идей защиты детства и матери Ричарда Брэнсона) Ив Брэнсон – одной из самых горячих сторонников космических устремлений компании".
Она скончалась от коронавирусных осложнений 8 января 2021-го в возрасте 96 лет, не дожив менее 10 дней до этого успеха.
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