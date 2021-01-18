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18.01.2021, 07:00

Есть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фото

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Есть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фото
Есть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фото
Есть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фотоЕсть новый космо-миллиардер. Запущенная с Boeing-747 ракета достигла орбиты – видео и фото

Вечером 17 января по киевскому времени над Тихим океаном недалеко от Лос-Анджелеса был произведен успешный тест-запуск космической ракеты LauncherOne из-под крыла модифицированного самолета-разгонщика "Cosmic Girl". Все этапы миссии прошли идеально.

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Таким образом, еще один миллиардер из списка Forbes, Ричард Брэнсон, добился успеха в своей космической программе. Ранее это сделали Илон Маск (SpaceX) и Джефф Безос (Blue Origin). Последнему еще предстоит вывести ракету на орбиту: пока он ограничивается успешными суборбитальными "прыжками" и полетами ракетоплана.

Boeing 747-400 вылетел из космопорта в пустыне Мохаве и примерно через 50 минут после короткого финального форсажа под углом 27° к горизонтали сбросил ракету неподалеку от острова Сан-Николас.

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Через несколько секунд свободного полета сработал двигатель первой ступени и унес ракету ввысь, разгоняя до ~13 000 км/ч (финальная скорость – свыше 28 000 км/ч).

LauncherOne - двухступенчатая 21,3-метровая жидкостно-реактивная ракета диаметром первой ступени 1,6 м и 1,3 м – второй. Корпус и баки – из углеродного композита. Стартовая масса – около 30 т. Работает на топливной паре LOX/RP. Запускается на высоте 11 км после сброса из-под левого крыла модифицированного самолета Boeing 747-400, на борту которого два пилота и три инженера.

Может выводить до 500 кг на низкую околоземную орбиту (до 230 км) с наклонением 0-100'' и до 300 кг – на солнечно-синхронную (500 км). Стоимость запуска – $10-12 млн. Разрабатывается вариант на три ступени. Воздушный старт позволяет избегать части проблем наземных запусков вроде плохой погоды или сильных ветров в тропосфере.

Virgin Orbit - созданная в 2017-м компания в группе Virgin Брэнсона, намерена оказывать услуги запуска малых спутников через "воздушный старт". Насчитывает более 300 сотрудников во главе с президентом Дэном Хартом, экс-вице-президентом государственных спутниковых систем Boeing.

Двигатели на двух ступенях отработали штатно, и через ~10 минут ракета достигла промежуточной орбиты, после чего разгонный блок скорректировал ее до целевой. Позднее 10 кубсатов в девяти миссиях, которые летели в космос по партнерской программе ELaNa от NASA, были успешно размещены на своих точках стояния.

"Сегодняшняя последовательность событий для LaunchDemo2 прошла точно по плану: от безопасного выполнения наших наземных операций до успешных полных срабатываний на обоих двигателях. Сказать, что мы взволнованы, было бы большим преуменьшением, но 240 букв в сообщении Twitter в любом случае не могут передать это должным образом", – пишет компания в микроблоге.

Ив Брэнсон (фото — Virgin.com)

Аккаунт добавил, что у инженеров компании теперь есть масса данных для анализа, "но сначала – немного шампанского и тост в честь (британского филантропа, промоутера идей защиты детства и матери Ричарда Брэнсона) Ив Брэнсон – одной из самых горячих сторонников космических устремлений компании".

Она скончалась от коронавирусных осложнений 8 января 2021-го в возрасте 96 лет, не дожив менее 10 дней до этого успеха.

Ив и Ричард Брэнсон (фото — Virgin.com)

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Теги: самолет, космос, запуск, ракета, старт, ричард брэнсон, орбита, Virgin Orbit, Launcher One, Cosmic Girl
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