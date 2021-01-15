Марсианская пустыня. Что занесенный песком ровер Curiosity увидел за последние дни – фото

Ровер-долгожитель NASA Curiosity, который в начале 2021 года отметил 3000 местных суток успешной работы на Марсе, не прекращает присылать множество фотографий с Красной планеты: они сняты несколькими камерами: фронтальной, задней, боковыми и другими.

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26 ноября 2011-го на ракете Atlas V 541 правительство США отправило изготовленный Boeing и Lockheed Martin ровер весом 899 кг на Марс. Он сел в кратере Гейла 5 августа 2012-го и с той поры проехал 23,83 км, прислав уже около 750 000 фото и гигабайты другой научной информации. Плановое время работы "Кьюриосити" было заявлено как 23 земных месяца. После истечения этого срока ровер за счет РИТЭГ на 3 кВт работает "сверхурочно" и не зависит от солнечной энергии, как большинство других подобных аппаратов.

Сейчас марсоход продолжает подниматься на гору Шарп, которую исследует с 2014 года. Всю информацию о миссии посмотреть здесь.

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Из недавних фото фотограф Андрей Бодров собрал высококачественную панораму с разрешением 30 000 х 15 000 пикселей – открыть ее в новом окне. Увеличивайте и уменьшайте фрагменты с помощью колесика мышки, перетаскивание и поворот изображения – курсором или зажатием пальцев на экране. На панораме доступен выбор различных проекций.

СПРАВКА. Марс – четвертая от Солнца планета Солнечной системы, ее масса – 10,7% от массы Земли. Марс называют Красной планетой из-за оттенка поверхности от минерала маггемита, γ-оксида железа. У Марса есть разреженная атмосфера с давлением у поверхности в 160 раз меньше земного, и два естественных спутника – Фобос и Деймос. Это самая подробно изученная планета Солнечной системы, кроме Земли.