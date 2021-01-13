Астрономы обнаружили и изучили 20 повторяющихся вспышек в 570 млн световых лет от нас – явление ASASSN-14ko. Используя данные с двух телескопов (обсерватории Свифта и TESS), они сделали вывод, что космическую "мигалку" порождает сверхмассивная черная дыра в галактике ESO 253-3, которая понемногу поглощает оказавшуюся в гравитационной западне звезду.

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Центр далекой галактики "извергается" примерно каждые 114 суток. Доклад об этом был сделан вчера на 237-м заседании Американского астрономического общества.

ASASSN-14ko впервые увидели 14 ноября 2014 года в южном созвездии Живописца при помощи глобальной сети из 20 роботизированных телескопов, которые отслеживают сверхновые.

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Тогда астрономы посчитали, что вспышка – результат взрыва сверхновой. Но затем, спустя несколько лет наблюдений, ученые заметили серию из 17 равномерно распределенных вспышек, каждая достигала максимальной яркости в течение ~5 суток, и постепенно угасала.

Были предложены три версии. Первая: это взаимодействие дисков горячей вращающейся плазмы у двух сверхмассивных черных дыр, которые вращаются вокруг центра галактики. Вторая: прохождение звезды через аккреционный диск одной из черных дыр. Третья: это случай частичного события приливного разрушения (TDE).

Первые две версии отбросили. Осталась третья: явление, когда гигантская звезда приближается по вытянутой орбите достаточно близко к черной дыре массой ~78 млн Солнц и постепенно растягивается ее чудовищными приливными силами. То есть, черная дыра буквально "высасывает" из звезды поток газа, полностью ее не разрушая.

Когда звезда проносится рядом с черной дырой, мы видим яркие вспышки: падающий в направлении сингулярности звездный газ ударяет по аккреционному диску. Было высчитано, что каждый пролет "крадет" у звезды такое количество газа, которого хватило бы на три Юпитера.

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"Это наиболее предсказуемые и часто повторяющиеся многоволновые вспышки, которые мы видели в ядрах галактик, и они дают нам уникальную возможность подробно изучить внегалактические "гейзеры", – радуются авторы находки, проводя аналогии с гейзером Старый Служака в Йеллоустонском нацпарке.

Наблюдения продолжаются. Следующие вспышки прогнозируются в апреле и августе.

В начале 2021 года с орбиты Марса прислали порцию новых черно-белых фото поверхности другого мира.

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Евгений Пилипенко

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