С орбиты Марса прислали порцию новых черно-белых фото поверхности другого мира

Автоматический зонд NASA Mars Reconnaissance Orbiter, который находится на орбите Марса, прислал новую порцию высококачественных снимков поверхности четвертой от Солнца планеты. Для удобства просмотра здесь представлены только небольшие фрагменты фото.

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Все кадры сделаны камерой HiRISE, которая из-за доступности снимков для всех на планете получила прозвище "Народная".

Это телескоп-рефлектор с апертурой 50 см и ПЗС-камерой, он позволяет различить на поверхности Марса с высоты 300 км детали размером до 30 см. Ширина полосы захвата при этом – от 1,2 до 6 км. Обошлась NASA в $40 млн.

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Изображения размером до 3,5 Гб сжимаются втрое и передаются на Землю. По ссылке можно посмотреть/скачать оригиналы всех фото, сделанных с 10 марта 2006 года, когда MRO достиг марсианской орбиты.

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