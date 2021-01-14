Сегодня, 14 января в 17:35 по Киеву, на западе штата Техас американская компания Blue Origin запустит в суборбитальный полет многоразовую ракету New Shepard с обновленной капсулой для будущих пассажирских "поездок".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Это 14-я миссия New Shepard и первый полет этой конкретной ракеты (четвертый образец).
Ракета взлетит, достигнет определенной высоты, после чего от нее отделится капсула. Некоторое время обе части еще будут подниматься по инерции, после чего начнут свободное падение и совершат по-разному контролируемые посадки. На все уйдет примерно 10 минут. Максимальная скорость на взлете будет ~3600 км/ч.
В этой миссии капсула будет с обновленным интерьером, акустикой, регулировкой температуры, мониторами для экипажа, динамиками с микрофоном и кнопкой разговора на каждом кресле. Также будет проверена система связи туристов и предупреждения их о чрезвычайных ситуациях. В капсуле будет шесть посадочных мест: в одно усадят манекен "Скайуокер".
Читайте также: Основатель Amazon: почему наши внуки рискуют жить хуже нас
Нажмите, чтобы увеличить схему миссии:
- В прошлой миссии Blue Origin проверила работу датчиков схождения с орбиты, спуска и посадки, которые NASA намерено использовать для точной посадки будущих миссий на Луну по программе Artemis.
Смотрите видео: Безос показал "Голубую Луну" для высадки на спутник Земли
Комментарии