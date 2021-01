Сегодня, 14 января в 17:35 по Киеву, на западе штата Техас американская компания Blue Origin запустит в суборбитальный полет многоразовую ракету New Shepard с обновленной капсулой для будущих пассажирских "поездок".

Это 14-я миссия New Shepard и первый полет этой конкретной ракеты (четвертый образец).

Ракета взлетит, достигнет определенной высоты, после чего от нее отделится капсула. Некоторое время обе части еще будут подниматься по инерции, после чего начнут свободное падение и совершат по-разному контролируемые посадки. На все уйдет примерно 10 минут. Максимальная скорость на взлете будет ~3600 км/ч.

В этой миссии капсула будет с обновленным интерьером, акустикой, регулировкой температуры, мониторами для экипажа, динамиками с микрофоном и кнопкой разговора на каждом кресле. Также будет проверена система связи туристов и предупреждения их о чрезвычайных ситуациях. В капсуле будет шесть посадочных мест: в одно усадят манекен "Скайуокер".

Нажмите, чтобы увеличить схему миссии:



. New Shepard – система для коммерческих суборбитальных полетов с двигателем BE-3PM на топливной паре LO/LH (тяга 489 кН). Состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты и пассажирской капсулы на 15 м. Сделанные из нескольких слоев прочной прозрачной пленки, иллюминаторы в капсуле пропускают 92% видимого света. New Shepard работает автономно: полетом управляют бортовой компьютер, а не пилот или инженеры с земли. На каждый запуск в диспетчерской требуется не более 26 человек. Разработка системы начата в 2006-м. Для собственного космодрома компания владельца, одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса , приобрела 770 кв. км земли в Техасе. С пассажиров будут брать по $200-300 тысяч за радость 10-минутного полета. Подробнее о New Shepard можно почитать здесь