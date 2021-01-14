Аэрокосмическое управление США продлило исследовательскую миссию межпланетной автоматической станции Juno до сентября 2025 года – или до того времени, когда аппарат, наконец, "умрет" из-за сильнейшей радиации в районе Юпитера. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатория реактивного движения NASA.

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Запущенный в 2011 году, Juno прибыл к Юпитеру 4 июля 2016-го и в июле этого года закончит плановые задачи. Теперь аппарат, который был "заточен" под сбор данных преимущественно о газовом гиганте (о гравитационном и магнитном полях, внутреннем строении), будет исследовать систему "Юпитер + его кольца + крупнейшие галилеевы спутники".

Одобренное расширение миссии предполагает 42 дополнительных витка вокруг крупнейшей планеты Солнечной системы, включая близкие пролеты над северными полярными циклонами Юпитера, а также проходы около Ио (11), Ганимеда (2), Европы (3) и первое обширное исследование слабых колец планеты.

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Встречи со спутниками начнутся с облета Ганимеда на малой высоте 7 июня 2021 года (виток PJ34), в результате чего орбитальный период сократится с 53 до 43 дней. Затем состоится близкий пролет над Европой 29 сентября 2022 года (PJ45), что сократит орбитальный период до 38 дней. Пара близких облетов у Ио 30 декабря 2023 (PJ57) и 3 февраля 2024 года (PJ58) в совокупности сократит орбитальный период до 33 дней.

Продление миссии разработано так, чтобы максимально сэкономить топливо (не включая главный двигатель) за счет гравитационных маневров при пролетах около спутников.

Собранные "Юноной", самым далеким планетарным орбитальным аппаратом агентства, данные помогут в разработке следующего поколения миссий в систему Юпитера – Europa Clipper (NASA) и JUICE (ESA).

Осенью 2019-го этот зонд NASA у Юпитера спасли от холодной "смерти" во тьме.

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Евгений Пилипенко

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