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Космос | Зонду у Юпитера продлили жизнь: он полетит к другим объектам в системе газового гиганта видео

14.01.2021, 14:10
Juno NASA
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Аэрокосмическое управление США продлило исследовательскую миссию межпланетной автоматической станции Juno до сентября 2025 года – или до того времени, когда аппарат, наконец, "умрет" из-за сильнейшей радиации в районе Юпитера. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатория реактивного движения NASA.

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Запущенный в 2011 году, Juno прибыл к Юпитеру 4 июля 2016-го и в июле этого года закончит плановые задачи. Теперь аппарат, который был "заточен" под сбор данных преимущественно о газовом гиганте (о гравитационном и магнитном полях, внутреннем строении), будет исследовать систему "Юпитер + его кольца + крупнейшие галилеевы спутники".

Одобренное расширение миссии предполагает 42 дополнительных витка вокруг крупнейшей планеты Солнечной системы, включая близкие пролеты над северными полярными циклонами Юпитера, а также проходы около Ио (11), Ганимеда (2), Европы (3) и первое обширное исследование слабых колец планеты.

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Иллюстрация: NASA

Встречи со спутниками начнутся с облета Ганимеда на малой высоте 7 июня 2021 года (виток PJ34), в результате чего орбитальный период сократится с 53 до 43 дней. Затем состоится близкий пролет над Европой 29 сентября 2022 года (PJ45), что сократит орбитальный период до 38 дней. Пара близких облетов у Ио 30 декабря 2023 (PJ57) и 3 февраля 2024 года (PJ58) в совокупности сократит орбитальный период до 33 дней.

Продление миссии разработано так, чтобы максимально сэкономить топливо (не включая главный двигатель) за счет гравитационных маневров при пролетах около спутников.

  • Собранные "Юноной", самым далеким планетарным орбитальным аппаратом агентства, данные помогут в разработке следующего поколения миссий в систему Юпитера – Europa Clipper (NASA) и JUICE (ESA).
  • Осенью 2019-го этот зонд NASA у Юпитера спасли от холодной "смерти" во тьме.

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Евгений Пилипенко
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