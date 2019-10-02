Зонд NASA у Юпитера спасли от холодной "смерти" во тьме

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Инженерам приходится удерживать зонд Juno на орбите у газового гиганта почти всегда в прямой видимости Солнца: иначе он "замерзнет и умрет"

Автоматический зонд NASA совершил первый маневр, чтобы избежать попадания в тень Юпитера в ближайшие месяцы функционирования на орбите у планеты. Это позволит станции оставаться на солнечным свету и получать питание от солнечных панелей, пишут в Лаборатории реактивного движения NASA.

Через месяц, 3 ноября, Juno "перепрыгнет" через тень Юпитера благодаря включению двигателей для такого маневра. 30 сентября они проработали 10,5 часов - было сожжено 73 кг топлива.

В NASA рассказали, что проблема с тенью казалась им "фатальной" для аппарата, но теперь они не переживают, что зонд "замерзнет и умрет".

Справка. "Юнону" запустили 5 августа 2011 года с мыса Канаверал как часть программы NASA New Frontiers. В начале июля 2016-го Juno достиг Юпитера. Его орбиту приходится "хитро" планировать, так как аппарат (в отличие от многих других зондов NASA в глубоком космосе), оборудован не РИТЭГом, а солнечными панелями. Миссия продлится минимум до 2021 года.

Смотрите снимок: Появилось более детальное фото "Края света" в 6,6 млрд км от нас

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Теги: космос, юпитер, juno
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