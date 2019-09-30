Ученые заметили необычное в поведении экстремальной звезды-волчка

Примерно в 4400 световых годах от Земли находится чрезвычайно быстро вращающаяся нейтронная звезда, которая поставила в тупик ученых: ранее от нее не фиксировали гамма-излучения, а теперь оно появилось. Об этом необычном явлении пишет группа астрофизиков в The Astrophysical Journal.

Такие объекты называются пульсарами: это вращающиеся нейтронные звезды с магнитным полем, которое наклонено к оси вращения, что и вызывает модуляцию приходящего на Землю излучения. Они бывают радиопульсарами, оптическими пульсарами, рентген-пульсарами и/или гамма-пульсарами. Первый гамма-пульсар обнаружили только в 2015-м.

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Пульсар PSR J0952-0607 вращается со скоростью 707 оборотов в секунду. Чтобы представить такую скорость вращения, ученые предлагают следующие метод: если его габариты - 20 км в диаметре, то точка на экваторе будет двигаться со скоростью примерно 44 500 км/с, то есть почти 18% от скорости света. В теории, распад пульсара от центробежных сил возможен после 1200 об./с.

Что такое пульсар, наглядно объясняют в этой анимации:

Выяснилось, что этот объект в созвездии Секстант не один: это двойная система, где пульсар массой как две солнечных движется по общей орбите с мини-звездой, которая весит как 1/50 Солнца. Последняя совершает оборот вокруг пульсара каждые 6,4 ч, и тот понемногу "откусывает" от нее вещество.

Еще один рекордсмен — XTE J1739−285 (1122 оборота в секунду), но он не подтвержден.

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По крайней мере 17% миллисекундных пульсаров излучают в гамма-спектре, тогда как среди "нормальных" пульсаров, которые вращаются не так резво, таких всего 3%.

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Видео: Astronimate и NASA