Ученые заметили необычное в поведении экстремальной звезды-волчка

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По скорости вращения пульсар PSR J0952-0607 уступает лишь PSR J1748-2446ad - там 716 оборотов в секунду

Примерно в 4400 световых годах от Земли находится чрезвычайно быстро вращающаяся нейтронная звезда, которая поставила в тупик ученых: ранее от нее не фиксировали гамма-излучения, а теперь оно появилось. Об этом необычном явлении пишет группа астрофизиков в The Astrophysical Journal.

Такие объекты называются пульсарами: это вращающиеся нейтронные звезды с магнитным полем, которое наклонено к оси вращения, что и вызывает модуляцию приходящего на Землю излучения. Они бывают радиопульсарами, оптическими пульсарами, рентген-пульсарами и/или гамма-пульсарами. Первый гамма-пульсар обнаружили только в 2015-м.

Смотрите видео: Корабль SpaceX Starship собран. Илон Маск рассказал, что дальше

Пульсар PSR J0952-0607 вращается со скоростью 707 оборотов в секунду. Чтобы представить такую скорость вращения, ученые предлагают следующие метод: если его габариты - 20 км в диаметре, то точка на экваторе будет двигаться со скоростью примерно 44 500 км/с, то есть почти 18% от скорости света. В теории, распад пульсара от центробежных сил возможен после 1200 об./с.

Что такое пульсар, наглядно объясняют в этой анимации:

Выяснилось, что этот объект в созвездии Секстант не один: это двойная система, где пульсар массой как две солнечных движется по общей орбите с мини-звездой, которая весит как 1/50 Солнца. Последняя совершает оборот вокруг пульсара каждые 6,4 ч, и тот понемногу "откусывает" от нее вещество.

Еще один рекордсмен — XTE J1739−285 (1122 оборота в секунду), но он не подтвержден.

Смотрите видео: Катаклизм. Как черная дыра растягивает и разрывает звезду

По крайней мере 17% миллисекундных пульсаров излучают в гамма-спектре, тогда как среди "нормальных" пульсаров, которые вращаются не так резво, таких всего 3%.

Смотрите видео: NASA показало визуализацию искривленного мира черной дыры

Видео: Astronimate и NASA

Отправить:
Распечатать:
Теги: космос, пульсар, PSR J0952-0607
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Ученые заметили необычное в поведении экстремальной звезды-волчка
Ученые заметили необычное в поведении экстремальной звезды-волчка
Корабль SpaceX Starship собран. Маск рассказал, что дальше: видео
Корабль SpaceX Starship собран. Маск рассказал, что дальше: видео
12-летний мальчик случайно застрелил друга: фото, видео
12-летний мальчик случайно застрелил друга: фото, видео
Мнение Почему украинцы продолжат уезжать в Польшу
Кабмин одобрил законопроекты о легализации казино и добычи янтаря
Экономика Кабмин одобрил законопроекты о легализации казино и добычи янтаря
Новый президент МАУ: о Коломойском, Майберге и 5 млрд от государства
Транспорт Новый президент МАУ: о Коломойском, Майберге и 5 млрд от государства
Популярное
фото/видео
Ученые заметили необычное в поведении экстремальной звезды-волчка
Ученые заметили необычное в поведении экстремальной звезды-волчка
Корабль SpaceX Starship собран. Маск рассказал, что дальше: видео
Корабль SpaceX Starship собран. Маск рассказал, что дальше: видео 09:12
12-летний мальчик случайно застрелил друга: фото, видео
12-летний мальчик случайно застрелил друга: фото, видео 07:46
В Словакии разбился военный истребитель МиГ-29: видео
В Словакии разбился военный истребитель МиГ-29: видео 29.09.19, 10:04
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 