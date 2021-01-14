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Снежное одеяло укрыло половину Испании и весь Мадрид: спутниковые фото

14.01.2021, 06:49
Снежное одеяло укрыло половину Испании и весь Мадрид: спутниковые фото - Фото
Фото: ЕРА

Европейское космическое агентство (ESA) при помощи двух спутников Sentinel-3 по программе Copernicus показало, как выглядит сильно заснеженный во вторую неделю 2021 года Пиренейский полуостров и Мадрид в частности.

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Фото территории Испании сделано 12 января в 11:40 по местному времени, снимок столицы страны – на следующий день. То есть, спустя три-четыре дня после того, как на полуостров обрушился сильнейший за полвека снегопад, который принес туда шторм Филомена.

В Мадриде пришлось закрыть крупнейший международный аэропорт Барахас, отменять поезда и экстренно расчищать заблокированные автодороги.

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Фото: ЕSА

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В центральной Испании местами сложная ситуация из-за того, что за снегопадом пришли сильные морозы. К примеру, 12 января в Молина-де-Арагоне и Теруэле, в горах к востоку от Мадрида, температура упала до –25°C, и была зафиксирована самая холодная ночь в стране за последние 20 лет.

Мадрид:

Фото: ESA

По данным синоптиков, в Киеве сегодня днем (14 января) температура снизится до -4°C, а в ночь на 15 января – до -11°C. В течение 16-18 января днем ​​прогнозируют до -15°C, ночью до -20°C и ниже. Кое где в Украине уже заснежило.

Евгений Пилипенко
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