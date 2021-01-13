В Киеве прогнозируют морозы до -20 градусов и снегопад

С 14 января в Киев прогнозируют существенное понижение температуры воздуха и интенсивные осадки. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Как ожидается, снег пойдет днем 14 января. Киевавтодор планирует заранее начать превентивную обработку дорог и тротуаров. К работе готовы 544 единицы техники.

По данным синптиков, в Киеве днем 14 января температура снизится до -4°C, а в ночь на 15 января – до -11°C.

В течение 16-18 января днем ​​прогнозируют до -15°C, ночью до -20°C.

В КГГА напомнили, что в первую очередь противогололедными средствами обрабатывают подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы. Дорожники используют жидкие хлориды, соль и песчано-соляную смесь.

Водителей призвали быть осторожными на дороге.

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Наталия Медведева

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