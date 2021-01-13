Снегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фото

Во многих городах Украины начались снегопады. LIGA.net собрала яркие кадры заснеженных городов Украины.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В Одессе обильный снегопад начался после полуночи и продолжается до сих пор, пишет Думская. Сообщается, что в городе выпал 15-см слой снега.

Во Львове под утро также начал падать снег. По прогнозам Львовского регионального центра гидрометеорологии, осадки продлятся до 15 января. После этого температура в регионе снизится. Ночью 17 января она упадет до -25°С.

В Харькове снегопад продлится до конца сегодняшнего дня, отмечает Харьковский гидрометцентр.