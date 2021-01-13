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13.01.2021, 12:41

Снегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фото

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Снегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фото
Снегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фото
Снегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фотоСнегопад в Украине. Первые кадры заснеженных городов страны – фото

Во многих городах Украины начались снегопады. LIGA.net собрала яркие кадры заснеженных городов Украины. 

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В Одессе обильный снегопад начался после полуночи и продолжается до сих пор, пишет Думская. Сообщается, что в городе выпал 15-см слой снега. 

Во Львове под утро также начал падать снег. По прогнозам Львовского регионального центра гидрометеорологии, осадки продлятся до 15 января. После этого температура в регионе снизится. Ночью 17 января она упадет до -25°С. 

В Харькове снегопад продлится до конца сегодняшнего дня, отмечает Харьковский гидрометцентр. 

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Теги: погода, заморозки, снегопад
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