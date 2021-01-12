Снег и похолодание до -21°С. Какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Сегодня на большей части территории Украины не ожидается существенных осадков, а 13 января в восточных и юго-восточных областях пройдут умеренные, местами значительные осадки в виде снега и дождя. Об этом сообщает Укргидромедцентр.

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Температура ночью упадет до 1-7°С мороза, а днем будет от 3°С мороза до 3°С тепла. В четверг в северных областях ночью ожидаются от 5° до 10°, днем от 3° до 8 ° мороза.

Также метеорологи отмечают, что завтра в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях ожидаются значительные снегопады. Высота снежного покрова будет достигать от 5 до 15 см. Порывы ветра будет достигать 15-20 м / с, на дорогах гололедица.

14 января осадки должны прекратиться, а 15-16 числа наступят сильные морозы: ночью до – 12-18 °, местами в северных областях до – 21°, днем ​​до – 10-16 °. 17-18 января холодная погода сохранится.

В конце прошлого года в Киеве зафиксировали сразу несколько температурных рекордов.

Станислав Стороженко

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