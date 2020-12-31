В Киеве был температурный рекорд в ночь на 30 декабря
31.12.2020, 07:10
Фото: depositphotos.com
Ночь на 30 декабря в Киеве побила температурный рекорд: она оказалась самой теплой в истории наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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Отмечается, что в эту ночь столбик термометра не падал ниже +4,5 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд ночи на 30 декабря был зафиксирован в 2003 году – тогда температура не опускалась ниже +3 градусов.
Таким образом рекорд побит сразу на 1,5 градуса, пишут в обсерватории.
- Укргидрометцентр объявил на 31 декабря штормовое предупреждение по всей стране.
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