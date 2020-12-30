Штормовое предупреждение и туман. Какой будет погода на Новый год
30.12.2020, 14:25
Иллюстративное фото - Depositphotos.com
В последний день 2020 года по всей стране объявлено штормовое предупреждение. Об этом пишет пресс-служба Укргидрометцентра.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Сообщается, что ночью в Украине будет туман, видимость составит от 200 до 500 метров.
Температура в восточных областях страны, а также Днепропетровской и Запорожской – от +2° до -3° ночью и до +5 °днем. На юге Украины днем – +9-14°. В Карпатах - 0-2° тепла.
В остальных частях страны ночью +2-7°, днем +4-9°.
В западных областях ожидаются дожди, в Карпатах – сильный снегопад и гололед.
- 7 сентября метеорологи заявили, что сентябрь 2020-го стал самым жарким первым месяцем осени за всю историю наблюдений.
- 12 октября генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гетерриш заявил, что XXI век может стать последним для человечества из-за экологических изменений.
Читайте также: "Это самоубийство". В ООН заявили, что 2020 год – один из самых жарких за всю историю
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии