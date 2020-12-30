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Штормовое предупреждение и туман. Какой будет погода на Новый год

30.12.2020, 14:25
Штормовое предупреждение и туман. Какой будет погода на Новый год - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В последний день 2020 года по всей стране объявлено штормовое предупреждение. Об этом пишет пресс-служба Укргидрометцентра.

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Сообщается, что ночью в Украине будет туман, видимость составит от 200 до 500 метров. 

Температура в восточных областях страны, а также Днепропетровской и Запорожской – от +2° до -3° ночью и до +5 °днем. На юге Украины днем – +9-14°. В Карпатах - ​​0-2° тепла.  

В остальных частях страны ночью +2-7°, днем +​​4-9°. 

В западных областях ожидаются дожди, в Карпатах – сильный снегопад и гололед.

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Станислав Стороженко
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