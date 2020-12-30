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Под Одессой остались зимовать несколько пеликанов, не улетели в Африку – биолог

30.12.2020, 12:12
Под Одессой остались зимовать несколько пеликанов, не улетели в Африку – биолог - Фото
Розовые пеликаны (Фото Ивана Русева, Думская)

В Одесской области остались зимовать несколько пеликанов, которые должны были еще осенью улететь в Африку. Об этом рассказал одесскому изданию Думская биолог и замдиректора нацпарка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

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По его словам, розовые пеликаны улетели на зимовку еще в октябре, однако трое вернулись на лиманы.

"Из-за этой теплой зимы не все пеликаны улетели далеко на юг, отдельные птицы кочуют по Придунавью. И вот на днях снова три пеликана вернулись к нам – в Тузловскую Амазонию", – сказал Русев.

Он также отметил, на лиманах также остались белолобые гуси, краснозобые казарки, лебеди-кликуны, утки разных видов, а еще иногда стремительно залетают скворцы. Однако все эти птицы, в отличие от розовых пеликанов, могут переносить мороз.  

Русев говорит, что пеликаны очень чуткие к погоде. Поэтому он не исключает, что эти птицы могут улететь на юг, как только почувствуют надвигающиеся морозы. На своей странице в Facebook Русев также уточнил, что обычно розовые пеликаны зимуют в северо-восточной и  экваториальной Африке.

Марк Сировой
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