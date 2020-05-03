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03.05.2020, 23:12

Из Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фото

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Из Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фотоИз Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фотоИз Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фотоИз Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фото
Из Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фотоИз Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фотоИз Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фотоИз Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фото
Из Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фотоИз Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фотоИз Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фотоИз Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фото

Прилет розовых фламинго в Одесскую область ученые связывают с изменениями климата. Мы переходим в субтропики, говорят биологи

На Тилигульском лимане, который находится на границе Одесской и Николаевской областей, обнаружили стаю розовых фламинго, которые, по словам биологов, обычно зимуют в Африке. Об этом сообщает Думская.

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Ученые связывают появление в Украине экзотических птиц с имзениями климата, который становится все теплее.

"Традиционный ареал этих птиц находится намного южнее, ближайшие гнездовья - в районе турецкого Измира. Встречаются они и возле Бургаса. Зимуют фламинго обычно в Африке. То, что они появляются здесь все чаще, гнездятся, а некоторые задерживаются на зиму, - это, по всей видимости, вызвано общим потеплением. Мы переходим в субтропики", - сказал одесский биолог, доктор наук Иван Русев.

  • В издании отмечают, что это не первое появление фламинго в Украине. В 2011-м их замечали на Будакском лимане, а в 2017-м и 2018-м на Сиваше в Херсонской области.

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Фото - Дмитрий Милютин/dumskaya.net

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Теги: одесса, одесская область, фламинго, Тилигульский лиман
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