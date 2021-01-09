Закрыт аэропорт и коллапс на дорогах. Мадрид накрыл мощный снегопад – фото

Вчера вечером столицу Испании Мадрид накрыл мощный снегопад, что является редкостью для города. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, снегопад был вызван штормом Филомена. Тысячи испанских водителей оказались в ловушке на заблокированных дорогах, а аэропорт Мадрида был закрыт. На табло на сайте аэропорта Барахас указано, что сегодня, 9 января, отменены десятки рейсов.

По данным властей, движение было осложнено на 400 дорогах. Красный Крест разносил еду водителям грузовиков на автостраде A4 в Мадриде, пишут в агентстве. Жителей просили избегать второстепенных поездок.

Также было приостановлено высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом, Аликанте и Валенсией, пишут в агентстве.

Однако, как пишет Reuters, некоторые люди были рады необычной погоде. Например, по площади Пуэрта-дель-Соль в центре Мадрида катались лыжники, а в соцсетях появилось видео, как мужчина ездит по городу на санях в собачей упряжке.

По данным BBC News, в городе ожидается еще до 20 см снега в ближайшие 24 часа. А некоторые испанские СМИ уже назвали снегопад сильнейшим за последние 40 лет.

В ночь на 5 декабря в Эдинбурге случилось редкое явление – город накрыло снежной грозой.

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Фото – ЕРА