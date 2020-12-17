На Восток США обрушился зимний шторм: фото и видео из заснеженного Нью-Йорка

В среду на Восточное побережье США обрушился зимний шторм. Об этом сообщает Reuters.
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Отмечается, что непогода была в Вашингтоне, Нью-Йорке, части Мэриленда, Вирджинии, Западной Вирджинии и Пенсильвании. На кадрах из Нью-Йорка видно, что снегопад сопровождается порывистым ветром.
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Ожидается, что в четверг ночью удалится в сторону океана в районе Бостона. Синоптики предупреждают, что от восточной Пенсильвании до гор Катскилл в Нью-Йорке может выпасть до 60 см снега, в других регионах Северо-Востока США – до 30 см.
Метеоролог Боб Оравек сказал, что прогноз мог бы быть хуже, если бы не высокая скорость, с которой двигается шторм. В то же время из-за ожидаемых порывов ветра до 80 км/час снежный шторм может значительно ухудшить видимость, повредить деревья и линии электропередач, сообщила служба погоды.
"Обычно, когда у нас такая сильная метель, может выпадать от одного до двух дюймов снега в час", – добавил Оравек.
Чиновники призывают автомобилистов держаться подальше от дорог, а жителей – оставаться дома, пишет агентство. Из-за непогоды уже были нарушения в работе транспорта: New Jersey Transit приостанавливала автобусные и железнодорожные перевозки, а в трех аэропортах Нью-Йорка отменили от 20 до 30% рейсов.
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Видео – What's New – Weather Channel/YouTube
Фото – ЕРА