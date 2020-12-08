Эдинбург накрыла снежная гроза – обеспокоенные жители обратились в полицию: видео непогоды

В ночь на 5 декабря в Эдинбурге, Шотландия, случилось редкое для тех краев явление – город накрыло снежной грозой. Гром был настолько сильным, что жители приняли его раскаты за взрывы и начали звонить в полицию, пишет Sky News.

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Снежная гроза является довольно редким метеорологическим явлением, когда гром и молния сопровождаются не дождем, а снегом. Чаще всего ее можно наблюдать в Северной Америке на территории Канады и США.

Зачастую, смешиваясь, звуки грома и метели действительно могут напоминать взрывы. В ту ночь многие эдинбуржцы, проснувшись от громких хлопков, решили, что в городе началась масштабная стройка, некоторые начали звонить в полицию с жалобами.

К утру, устав от многочисленных звонков, полицейские написали в Twitter, что повода для беспокойства нет, а громкие звуки за окном – это всего лишь гроза со снегом.

В августе 2020 года в Африке от удара молнии погибли десять детей.

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