В Африке от удара молнии погибли десять детей
28.08.2020, 13:45
Иллюстративное фото: pixabay.com
Еще четверо детей получили ожоги разной степени тяжести
В одном из городов Уганды в Африке от удара молнии погибли десять детей в возрасте от девяти до 16 лет, сообщает АР.
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Когда начиналась гроза, дети играли в футбол на поле неподалеку — от дождя они спрятались в доме с соломенной крышей рядом с полем. Позже в дом ударила молния — десять детей погибли сразу, еще четверо получили ожоги.
По словам местной полиции, такие случаи в Уганде в сезон дождей не редкость. В городе практически нет домов, оборудованных молниеотводами, поэтому каждый год жертвами молний становятся несколько десятков человек, в том числе детей.
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