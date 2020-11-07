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Шотландцам запретили шлепать детей

07.11.2020, 10:45
Шотландцам запретили шлепать детей - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Шотландия стала первой страной в составе Соединенного Королевства, в которой вступил в силу закон, запрещающий физическое наказание детей

В Шотландии законодательно запретили шлепать детей в воспитательных целях. Об этом сообщает Express and Star.

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Запрет вступил в силу сегодня. До этого родителям и опекунам разрешали шлепать детей до 16 лет в воспитательных целях.

Первой в мире страной, где ввели запрет на такое наказание, стала Швеция в 1979 году.

Ожидается, что в январе 2021 года аналогичный закон будет одобрен в Уэльсе. Если закон примут, он начнет действовать с 2022 года. В Англии и Северной Ирландии подобный законопроект принимать пока не собираются.

"Я рада, что Шотландия стала первой страной в Великобритании, которая приняла закон, обеспечивающий детям такую же защиту от насилия, как и взрослым", – сказала уполномоченная по правам ребенка Мэри Тодд.

  • 2 июля 2019 года Сенат Франции утвердил поправку в Гражданский кодекс, которой родителям запрещается применять к детям любые формы физического или психологического воздействия.
Арина Толина
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