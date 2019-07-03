Во Франции окончательно запретили ругать и шлепать детей

"Воспитание ремнем" во Франции теперь вне закона (иллюстративное фото - depositphotos.com)

Сегодня, 2 июля, Сенат Франции утвердил поправку в Гражданский кодекс, которой родителям запрещается применять к детям любые формы физического или психологического воздействия. Ранее эту правку утвердило Национальное собрание, передает RFI.

Отмечается, что новый закон о запрете "обычного воспитательного насилия" в прессе и обиходе прозвали "антишлепковым", хотя касается он не только традиционных шлепков по попе, но и пощечин, оплеух, а также криков, угроз и любых унизительных высказываний в адрес детей.

Принятый парламентом закон представляет собой поправку в Гражданский кодекс Франции, в его статью 371-1. Эту статью о родительских правах и обязанностях в обязательном порядке зачитывают во французских мэриях при регистрации брака. Отныне статья дополнена фразой о том, что "родительская власть/полномояия осуществляются без применения физического или психологического насилия".

Поправку в парламенте поддержали центристы, правящая партия Вперед, Республика!, крайне левая политическая сила Непокорная Франция и коммунисты.

Парламентский докладчик по законопроекту, депутат от центристской партии MoDem Мод Пети отметила, что "самое сложное теперь только начинается". Теперь нужно добиться исполнения закона, который носит исключительно воспитательный характер и не сопровождается никакими санкциями. Запрет на родительское насилие в любой форме должен заставить взрослых задуматься, изменить их ментальность и поведение.

"Я убеждена, что французы сильно изменились и все меньше применяют воспитательные меры, связанные с насилием", - отметила также депутат Мод Пети.

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