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28.06.2019, 23:50

Жара в Европе: во Франции закрыли школы, температура до 45°C

Жара в Европе: во Франции закрыли школы, температура до 45°C - Фото
Фото: unsplash.com

Аномальная жара, по данным синоптиков, продержится до субботы

Около четырех тысяч начальных школ закрыли в пятницу, 28 июня, во Франции из-за сильной жары. Об этом объявил премьер-министр Эдуар Филипп, передает RFI.

Согласно метеорологической службе, пик жары приходится на пятницу, однако аномально высокие для июня температуры продержатся до субботы.

На юге Франции столбик термометра достиг в эту пятницу отметки 45°C. Как сообщает Météo-France, это абсолютный июньский рекорд за всю историю регулярных метеонаблюдений в стране (с 1947 года). В четырех южных департаментах объявлен самый высокий – красный - уровень опасности.

27 июня сообщалось, что из-за жары в испанской Каталонии начался масштабный лесной пожар, местные власти эвакуировали людей и перекрыли движение на местных дорогах.

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Теги: погода, жара
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