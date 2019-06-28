Жара в Европе: во Франции закрыли школы, температура до 45°C

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Около четырех тысяч начальных школ закрыли в пятницу, 28 июня, во Франции из-за сильной жары. Об этом объявил премьер-министр Эдуар Филипп, передает RFI.

Согласно метеорологической службе, пик жары приходится на пятницу, однако аномально высокие для июня температуры продержатся до субботы.

На юге Франции столбик термометра достиг в эту пятницу отметки 45°C. Как сообщает Météo-France, это абсолютный июньский рекорд за всю историю регулярных метеонаблюдений в стране (с 1947 года). В четырех южных департаментах объявлен самый высокий – красный - уровень опасности.

27 июня сообщалось, что из-за жары в испанской Каталонии начался масштабный лесной пожар, местные власти эвакуировали людей и перекрыли движение на местных дорогах.