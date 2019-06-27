Каталония горит. Из-за лесных пожаров эвакуируют людей: видео

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Спасатели говорят, что эти пожары стали самыми масштабными в регионе за последние 20 лет

В испанской Каталонии начался масштабный лесной пожар, местные власти эвакуировали людей и перекрыли движение на местных дорогах. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, вблизи города Ла-Торре-де-л-Эспаньол, в 80 км от прибрежного города Таррагона от лесных пожаров пострадали не менее 6500 га. С огнем борются сотни пожарных.

Спасатели говорят, что эти пожары стали самыми масштабными в регионе за последние 20 лет и быстро распространяются. Предполагается, что площадь пожаров достигнет 20 000 га.

Сейчас температура воздуха в странах Европы выросла до 40 градусов, и метеорологи ожидают, что во многих странах в последующие три дня она будет продолжать расти.

Вчера в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района столицы возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2,5 тыс кв м. Общая площадь склада – 3,5 тыс кв м.

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Теги: пожар, Каталония
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