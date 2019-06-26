Под Киевом горит крупный склад секонд-хенда: фото, видео

В 19:30 в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2,5 тыс кв м. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Там отметили, что общая площадь склада – 3,5 тыс кв м.

Жертв и пострадавших, по данным спасателей, нет. Угрозы распространения огня на соседние здания также нет.

К тушению привлечены 70 человек личного состава и 14 единиц техники ГСЧС.

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