В центре Вены в результате взрыва частично обрушился жилой дом

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В центре Вены в жилом многоквартирном доме прогремел взрыв – здание частично обрушилось. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Австрии.

Несколько этажей рухнули в здании на Schäffergasse.

Причина пока неясна. В мэрии подозревают взрыв газа.

Здание эвакуировано. На месте действует профессиональная служба спасения Вены. По ее данным, четыре человека получили серьезные ранения, еще шестеро - легкие.

14 декабря 2018 г в Фастове Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. В результате взрыва разрушились третий, четвертый и пятый этажи.