Четыре человека погибли в Испании в результате шторма Филомена, который накрыл Мадрид сильнейшим снегопадом за десятилетия и вынудил власти мобилизовать войска для спасения попавших в ловушку автомобилистов. Об этом сообщает Reuters.
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Спасательные службы смогли помочь 1500 человек, заблокированных в автомобилях.
По словам властей, среди погибших мужчина и женщина, утонувшие в своей машине, которая попала в поток вышедшей из берегов реки недалеко от Малаги, на юге Испании. В Мадриде и в восточном городе Калатаюд замерзли насмерть два бездомных.
Король Фелипе VI и королева Летиция написали в Twitter: "Королевская семья скорбит по жертвам шторма ... и просит всех проявлять крайнюю осторожность".
Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка призвал испанцев избегать любых поездок, кроме необходимых.
"Мы столкнулись с самым сильным штормом за последние 50 лет", – сказал он.
По словам Гранд-Марласка, более 650 дорог заблокированы снегом, в результате чего некоторые водители вынуждены были провести в автомобилях ночь с пятницы на субботу.
Ejemplo de lo que puede pasar si sales a la calle y se rompe un árbol. En cuestión de segundos puede que no lo cuentes. #quédateencasa #Filomena pic.twitter.com/9sCELUOBCM— Fernando H. Valls (@FernandoHValls) January 9, 2021
Мадридский аэропорт Барахас, который был закрыт вечером в пятницу, не откроется до конца субботы. По меньшей мере 50 рейсов были отменены.
По данным синоптиков, что был самый сильный снегопад в Мадриде с 1971 года, в столице выпало от 25 до 50 см.
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