Над Тихим океаном самолет выводит ракету в космос: трансляция необычного старта

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В качестве полезной нагрузки LauncherOne несет "красивую инертную массу" – что именно, вице-президент компании Virgin Orbit Уилл Померанц не уточнил

Сегодня, 25 мая, ориентировочно в 20:30—21:15 по киевскому времени над Тихим океаном в 100 км от Лос-Анджелеса запланирован испытательный орбитальный запуск ракеты LauncherOne с модифицированного самолета-разгонщика Boeing 747 Cosmic Girl.

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Стартовое окно — около четырех часов. Самолет с закрепленной под ним ракетой отправится с территории аэрокосмического центра в пустыне Мохаве.

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Через 45–60 минут после вылета, совершив форсажный маневр на высоте около 11 км неподалеку от острова Сан-Николас, первый пилот запустит ракету. Она отсоединится под углом 27° к горизонтали, двигатель первой ступени начнет работать спустя 4 с, разгоняя LauncheOne до 13 000 км/ч. 

Смотрите видео: Космопорт America в деле: впервые оттуда взлетел и сел ракетоплан Unity

Тестовый груз выведут на достаточно низкую орбиту, чтобы он быстро с нее сошел и сгорел в плотных слоях атмосферы.

Фото: twitter.com/thejackbeyer

Сегодняшнее мероприятие – генеральная репетиция полноценного запуска с коммерческой полезной нагрузкой. На 14 августа у Virgin Orbit уже запланирована миссия ELaNa 20 c десятком кубсатов для NASA.

LauncherOne - двухступенчатая 21,3-метровая жидкостно-реактивная ракета диаметром первой ступени 1,6 м и 1,3 м – второй. Корпус и баки — из углеродного композита. Стартовая масса — около 30 т. Работает на топливной паре LOX/RP. Запускается на высоте 11 км после сброса из-под левого крыла модифицированного самолета Boeing 747-400, на борту которого два пилота и три инженера.

Может выводить до 500 кг на низкую околоземную орбиту (до 230 км) с наклонением 0-100 градусов и до 300 кг – на солнечно-синхронную (500 км). Стоимость запуска - $10-12 млн. Разрабатывается вариант на три ступени. Воздушный старт позволяет избегать части проблем наземных запусков вроде плохой погоды или сильных ветров в тропосфере.

Virgin Orbit - созданная в 2017-м компания в группе Virgin британского миллиардера Ричарда Брэнсона, намерена оказывать услуги запуска малых спутников со стартом самолета с аэродрома в пустыне Мохаве. Насчитывает более 300 сотрудников во главе с президентом Дэном Хартом, экс-вице-президентом государственных спутниковых систем Boeing.

В руководстве компании говорят, что будут удовлетворены, если удачно сбросят ракету и на ней штатно заработает первая ступень с двигателем NewtonThree тягой 327 кН в вакууме. Если этот этап пройдет успешно, при помощи NewtonFour (22 кН в вакууме) груз попробуют доставить на низкую орбиту. 

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Фото: twitter.com/w00ki33 / Supercluster

Если компания покажет процесс в прямом эфире, он будет доступен на месте видеозаписи, которая показана в новости выше.

Смотрите видео: Компания украинца провела в Британии первое за 50 лет испытание ракеты

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Теги: космос, запуск, ракета, испытание, орбита, Virgin Orbit, LauncherOne, Cosmic Girl
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