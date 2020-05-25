Над Тихим океаном самолет выводит ракету в космос: трансляция необычного старта

Сегодня, 25 мая, ориентировочно в 20:30—21:15 по киевскому времени над Тихим океаном в 100 км от Лос-Анджелеса запланирован испытательный орбитальный запуск ракеты LauncherOne с модифицированного самолета-разгонщика Boeing 747 Cosmic Girl.
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Стартовое окно — около четырех часов. Самолет с закрепленной под ним ракетой отправится с территории аэрокосмического центра в пустыне Мохаве.
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Через 45–60 минут после вылета, совершив форсажный маневр на высоте около 11 км неподалеку от острова Сан-Николас, первый пилот запустит ракету. Она отсоединится под углом 27° к горизонтали, двигатель первой ступени начнет работать спустя 4 с, разгоняя LauncheOne до 13 000 км/ч.
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Тестовый груз выведут на достаточно низкую орбиту, чтобы он быстро с нее сошел и сгорел в плотных слоях атмосферы.
Фото: twitter.com/thejackbeyer
Сегодняшнее мероприятие – генеральная репетиция полноценного запуска с коммерческой полезной нагрузкой. На 14 августа у Virgin Orbit уже запланирована миссия ELaNa 20 c десятком кубсатов для NASA.
В руководстве компании говорят, что будут удовлетворены, если удачно сбросят ракету и на ней штатно заработает первая ступень с двигателем NewtonThree тягой 327 кН в вакууме. Если этот этап пройдет успешно, при помощи NewtonFour (22 кН в вакууме) груз попробуют доставить на низкую орбиту.
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Фото: twitter.com/w00ki33 / Supercluster
Если компания покажет процесс в прямом эфире, он будет доступен на месте видеозаписи, которая показана в новости выше.
11 октября 2019-го компания Northrop Grumman произвела воздушный запуск ракеты Рegasus XL.
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