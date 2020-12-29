Viasat просит признать Starlink эко-опасным. Глава SpaceX Маск иронично ответил на это

Бренд спутникового и платного ТВ Viasat обратился в Федеральную комиссию США по связи (FCC): просит провести эко-экспертизу проекта спутникового интернета Starlink, который ударными темпами развивает компания SpaceX Илона Маска. Об этом пишет Spacenews со ссылкой на документ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Viasat уверены, что Starlink "представляет опасность для окружающей среды в космосе и на Земле".

Издание уточняет, что спутниковые операторы давно пользуются тем, что известно как исключение из закона о национальной экологической политике США (NEPA), который требует от федеральных агентств вроде FCC оценивать их воздействие окружающую среду. Исключение FCC ввела еще в 1980-х, когда запускалось совсем немного спутников, что не оказывало заметного воздействия на окружающую среду.

Смотрите видео: Маск: Три минуты и ноль технической грамотности. Как установить Starlink

Однако габариты системы Starlink (проекту разрешено вывести ~12 000 спутников) несколько меняют ситуацию, пишет Viasat, как на Земле – при производстве аппаратов и запуске ракет, так и на орбите, где и без того хватает мусора. Подавшие петицию пишут о возрастающем риске столкновений, из-за чего на орбите может образоваться множество обломков.

Также Viasat заявляет, что частота отказов Starlink в космосе якобы достигает 7%, но они включают в эту цифру тестовые аппараты, которые SpaceX запускала первыми, а затем сводила с орбиты. У Маска возражают: говорят, что частота отказов "намного ниже".

Читайте также: Когда Starlink станет публичной компанией. Маск назвал условия выхода на IPO

Астрономы ранее возмущались тем, что спутники SpaceX слишком бликуют, что со временем сделает наблюдение за небосводом почти невозможным. В компании прислушались, сделали покрытие аппаратов не таким ярким, а также оборудовали их специальными козырьками.

Официально SpaceX пока не комментировала петицию Viasat, но Маск отреагировал в Twitter на публикацию мнения Viasat, что Starlink "представляет опасность" для окружающей среды. "Если быть точным, то Starlink "представляет опасность" для прибылей Viasat. Хватит этих коварных ходов, Чарли Эрген (американский миллиардер, председатель Dish Network и EchoStar, – ред.)!" – написал глава SpaceX.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.