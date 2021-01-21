На орбитальной станции снова отказывала российская система получения кислорода

Вчера, 20 января, ориентировочно под вечер на российском модуле Международной космической станции в третий раз за последние три месяца отказала система подачи кислорода. О проблеме сообщил во время сеанса связи с подмосковным Центром управления полетами космонавт Сергей Рыжиков.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По состоянию на утро 21 января этот узел "работает штатно", пишет пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Проблему решили перезапуском системы.

В прошлом октябре Электрон-ВМ пришлось разбирать под присмотров наземных инженеров. Пока велись работы по поиску неисправности, производство кислорода перебросили на американскую дублирующую систему в модуле Tranquillity.

В декабре система также отказывала.

СПРАВКА. Принцип действия установки Электрон-ВМ – электролиз воды со щелочным электролитом в проточном электролизере. Кислород каталитически очищается. Производительность – от 25 до 160 л в час, чего хватает для дыхания до шести человек. Параллельно вырабатывается от 50 до 320 л водорода в час. Систему не меняли со дня создания МКС. Время от времени такие аппараты генерации кислорода выходят из строя. Например, 10 лет назад экипаж несколько дней чинил Электрон-ВМ.

Переговоры экипажа с Землей ведутся в том числе по открытому каналу, NASA транслирует его в постоянном режиме в YouTube. В России в прошлом году предложили делать это по зашифрованной связи.

Земля в иллюминаторе (фото – NASA):

На МКС уже давно не могут точно локализовать на российском модуле "Звезда" место утечки атмосферы за борт. Возможно, его придется полностью изолировать.

На орбите сейчас работает экипаж из семи человек: американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер, японец Соити Ногути, а также россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

В начале 2021 года астронавты NASA поделились едой с российскими космонавтами: у тех проблема с Прогрессом.

NASA показало 20 лучших снимков Земли с МКС за 2020 год – видео.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.