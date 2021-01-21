UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На орбитальной станции снова отказывала российская система получения кислорода

21.01.2021, 07:48
На орбитальной станции снова отказывала российская система получения кислорода - Фото
Вид на Землю и Солнце с высоты 400 км над планетой (фото – NASA)

Вчера, 20 января, ориентировочно под вечер на российском модуле Международной космической станции в третий раз за последние три месяца отказала система подачи кислорода. О проблеме сообщил во время сеанса связи с подмосковным Центром управления полетами космонавт Сергей Рыжиков.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По состоянию на утро 21 января этот узел "работает штатно", пишет пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Проблему решили перезапуском системы.

В прошлом октябре Электрон-ВМ пришлось разбирать под присмотров наземных инженеров. Пока велись работы по поиску неисправности, производство кислорода перебросили на американскую дублирующую систему в модуле Tranquillity.

В декабре система также отказывала.

СПРАВКА. Принцип действия установки Электрон-ВМ – электролиз воды со щелочным электролитом в проточном электролизере. Кислород каталитически очищается. Производительность – от 25 до 160 л в час, чего хватает для дыхания до шести человек. Параллельно вырабатывается от 50 до 320 л водорода в час. Систему не меняли со дня создания МКС. Время от времени такие аппараты генерации кислорода выходят из строя. Например, 10 лет назад экипаж несколько дней чинил Электрон-ВМ.

Переговоры экипажа с Землей ведутся в том числе по открытому каналу, NASA транслирует его в постоянном режиме в YouTube. В России в прошлом году предложили делать это по зашифрованной связи.

Земля в иллюминаторе (фото – NASA):

Фото: NASA

На МКС уже давно не могут точно локализовать на российском модуле "Звезда" место утечки атмосферы за борт. Возможно, его придется полностью изолировать.

  • На орбите сейчас работает экипаж из семи человек: американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер, японец Соити Ногути, а также россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

  • В начале 2021 года астронавты NASA поделились едой с российскими космонавтами: у тех проблема с Прогрессом.

  • NASA показало 20 лучших снимков Земли с МКС за 2020 год – видео.

    Евгений Пилипенко
    Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    Еще по теме
    Вакансии
    Больше вакансий
    Директор по маркетингу
    Киев AROMA KAVA
    Администратор системы
    Киев Региональная газовая компания
    Операційний менеджер
    Киев Медіа холдинг Ligamedia
    Разместить вакансию
    nasa космос мкс воздух орбита экипаж роскосмос поломка

    Комментарии

    Последние новости
    Спецпроекты
     