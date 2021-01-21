На орбитальной станции снова отказывала российская система получения кислорода
Вчера, 20 января, ориентировочно под вечер на российском модуле Международной космической станции в третий раз за последние три месяца отказала система подачи кислорода. О проблеме сообщил во время сеанса связи с подмосковным Центром управления полетами космонавт Сергей Рыжиков.
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По состоянию на утро 21 января этот узел "работает штатно", пишет пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Проблему решили перезапуском системы.
В прошлом октябре Электрон-ВМ пришлось разбирать под присмотров наземных инженеров. Пока велись работы по поиску неисправности, производство кислорода перебросили на американскую дублирующую систему в модуле Tranquillity.
В декабре система также отказывала.
Переговоры экипажа с Землей ведутся в том числе по открытому каналу, NASA транслирует его в постоянном режиме в YouTube. В России в прошлом году предложили делать это по зашифрованной связи.
Земля в иллюминаторе (фото – NASA):
На МКС уже давно не могут точно локализовать на российском модуле "Звезда" место утечки атмосферы за борт. Возможно, его придется полностью изолировать.
На орбите сейчас работает экипаж из семи человек: американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер, японец Соити Ногути, а также россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.
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