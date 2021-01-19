Астронавты NASA поделились едой с российскими космонавтами: у тех проблема с Прогрессом

Астронавты NASA на Международной космической станции поделились провиантом с российскими космонавтами из-за переноса запуска грузового корабля Прогресс МС-16, который должен был привезти им продукты еще в декабре. Об этом во время переговоров с Землей по открытому каналу связи, который транслирует стрим NASA, рассказал космонавт Сергей Рыжиков.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания", – сообщил он в Центр управления полетами в Подмосковье.

Завотделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал росСМИ, что Москва просила NASA доставить на станцию продукты из РФ, но там предложили вместо этого воспользоваться американской едой – ее на МКС большой запас. По словам чиновника, еду от NASA космонавтам передали "на безвозмездной основе".

Смотрите видео: SpaceX впервые в своей истории отправила людей в космос

Прогресс МС-16, который должен был стартовать 11 декабря 2020 года, отправится по причине неких "дополнительных проверок" не ранее 15 февраля.

На орбите сейчас работает экипаж из семи человек: американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер, японец Соити Ногути, а также россияне Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

Смотрите также: До мурашек. Ракета SpaceX проходит по диску рассветного Солнца – эпичное slo-mo-видео

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.