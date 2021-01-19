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Астронавты NASA поделились едой с российскими космонавтами: у тех проблема с Прогрессом

19.01.2021, 10:12
Астронавты NASA поделились едой с российскими космонавтами: у тех проблема с Прогрессом - Фото
Скриншот из видеозаписи

Астронавты NASA на Международной космической станции поделились провиантом с российскими космонавтами из-за переноса запуска грузового корабля Прогресс МС-16, который должен был привезти им продукты еще в декабре. Об этом во время переговоров с Землей по открытому каналу связи, который транслирует стрим NASA, рассказал космонавт Сергей Рыжиков.

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"Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания", – сообщил он в Центр управления полетами в Подмосковье.

Завотделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал росСМИ, что Москва просила NASA доставить на станцию продукты из РФ, но там предложили вместо этого воспользоваться американской едой – ее на МКС большой запас. По словам чиновника, еду от NASA космонавтам передали "на безвозмездной основе".

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Прогресс МС-16, который должен был стартовать 11 декабря 2020 года, отправится по причине неких "дополнительных проверок" не ранее 15 февраля.

На орбите сейчас работает экипаж из семи человек: американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер, японец Соити Ногути, а также россияне Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

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Евгений Пилипенко
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