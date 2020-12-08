Выращенная в невесомости. На МКС собрали первый урожай редиски: видео

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На Международной космической станции астронавты впервые собрали урожай редиса. Корнеплод вырос в условиях невесомости, его завернули фольгу и в следующем году доставят на Землю в рамках 22-й коммерческой миссии SpaceX, сообщает на своем сайте NASA.

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Этот эксперимент стал первым случаем, когда NASA решило выращивать редис в орбитальной лаборатории – это растение было выбрано потому, что его уже достаточно хорошо изучили ученые и оно может созреть за 27 дней.

По словам менеджера программы NASA APH Николь Дюфур, редис – это совершенно другая культура в сравнении с листовой зеленью или карликовой пшеницей, которую раньше выращивали на МКС.

"Выращивание различных культур помогает нам определить, какие растения лучше всего развиваются в условиях микрогравитации и могут разнообразить пищевой рацион астронавтов", – отметила она, добавив, что в этом случае редиска почти не требовала никакого участия со стороны экипажа.

Аналогичная партия редиса сейчас выращивается также в наземном отделении космической станции Кеннеди: 15 декабря там соберут урожай, а после – сравнят оба варианта по вкусу.

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Теги: nasa, космос, видео, мкс, редиска
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