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Фото из космоса. NASA показало 20 лучших снимков Земли с МКС за 2020 год – видео видео

04.01.2021, 09:12
Багамы и Куба, кадр с МКС (фото - NASA Johnson)
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) опубликовало 20 лучших снимков Земли с Международной космической станции за 2020 год. Видео опубликовано на YouTube-канале Космического центра NASA имени Линдона Джонсона.

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В описании к видео отмечается, что работающие на МКС мужчины и женщины делают тысячи снимков Земли за год. NASA же попросили ученых из Отдела наук о Земле и дистанционного зондирования центра Джонсона отобрать лучшие снимки за год.

В топ-20 попали фото ночного Парижа, отражения солнечного света от моря у Корсики, рифов в Новой Каледонии, пылевого облака над Кипром, побережья Кубы и Багам, наводнения в Судане, а также ряд других снимков.

Все кадры можно посмотреть отдельно и загрузить в качестве 4К по ссылке в описании к видео.

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Марк Сировой
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