Устойчивая энергетика наступит быстрее, если будет ускорено производство самых разных аккумуляторных батарей. Так считает глава совета директоров Tesla Илон Маск, показав рекламный ролик технологического процесса на одной из своих Гигафабрик.

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В коротком видео под рок-н-ролл "Honey Bee" Дона Хинтона фрагментарно показан процесс сборки аккумуляторов для электрокаров Teslа, с подписью: "Приходите работать на Giga Texas и Giga Berlin".

Это два громадных завода по производству литий-ионных батарей для решений Tesla как в автопроме, так и в домашних аккумуляторных системах.

СПРАВКА. Понятие "устойчивая энергетика" зиждется на энергии, производимой и используемой так, чтобы удовлетворять потребности нынешнего поколения, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Концепция похожа на ту, которая используется в зеленой и чистой энергетике (акцент на воздействие на окружающую среду), но официальное определение устойчивой энергетики также включает экономические и социальные воздействия.



Возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая и гидроэлектрическая) широко считаются устойчивыми. Достижение целей устойчивой энергетики требует четкой госполитики с поэтапным отказом от субсидий на ископаемое топливо.

"Производство аккумуляторных элементов – фундаментальный ограничитель скорости, замедляющий будущее устойчивой энергетики. Очень важная проблема", – сообщил Маск в комментарии к ролику.

В конце 2019-го сообщалось, что Tesla намерена инвестировать в свой первый европейский завод Giga Berlin около 4 миллиардов евро.

В США задержан россиянин: за $1 млн предложил "русскоязычному" взломать сеть завода Tesla.

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Евгений Пилипенко

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