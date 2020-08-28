В США задержан россиянин: за $1 млн "русскоязычному" хотел взломать сеть завода Tesla

ФБР считает, что злоумышленники пытались заразить внутреннюю сеть Teslа, чтобы выкрасть секретную корпоративную информацию компании

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Федеральное бюро расследований США вместе с компанией Tesla бизнесмена Илона Маска сорвали план хакерской группировки атаковать завод Гигафабрика в штате Невада. Об этом случае пишет Electrek, ссылаясь на постановление ФБР, где сообщается о задержании и аресте некоего Егора Игоревича Крючкова.

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Россиянин, по данным спецслужб США, в июле приехал в страну по туристической визе, после чего пытался завербовать некоего "русскоязычного сотрудника" фабрики, предложив на пару с подельником тому $1 млн за заражение интранета завода вирусным софтом. По словам Крючкова (которые были записаны на аудиоустройства), после взлома группа собиралась шантажировать Маска распространением похищенных данных или блокировкой интранета.

В документе говорится, что анонимный сотрудник согласился на преступление, но тут же уведомил о плане компанию, после чего к делу подключили ФБР.

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Проводя операцию по разоблачению злоумышленников, правоохранители выяснили, что они входят в группу, которая шантажировала и другие компании. В июле, пишет ФБР, туристический оператор CWT Group выплатил преступникам $4,5 млн.

Когда 22 августа 27-летний Крючков собирался отправиться в РФ, его задержали и арестовали. Сейчас он дает показания.

"Очень признателен. Это была серьезная атака", - написал Маск в Twitter.

В июне в Австрии осудили полковника армии, который шпионил для ГРУ, и отпустили его.

Примерно в то же время США перекрыли военные поставки Гонконгу: боятся, что технологии достанутся Китаю.

В июле в США посадили бывшего бойфренда российской шпионки Бутиной.

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Евгений Пилипенко

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