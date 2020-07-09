"Мы Су-25 сбили". СБУ выложила разговоры о Донбассе "куратора Шайтанова" – аудио

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Служба безопасности Украины обнародовала фрагменты телефонных переговоров российских оккупантов из ФСБ и коллаборационистов на Донбассе

Контрразведка Службы безопасности Украины собрала аудиоперехваты телефонных разговоров полковника ФСБ РФ Игоря "Эльбруса" Егорова, который, по их данным, завербовал генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Из них следует, что россиянин был одним из непосредственных организаторов войны на Донбассе и оккупации части украинской территории.

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В спецслужбе утверждают, что с лета 2014 года Егоров напрямую координировал деятельность гибридных войск РФ в Луганской области, в том числе диверсионных групп, собирал развединформацию, доводил до полевых командиров боевиков указания российского командования, согласовывал действия с "министерством обороны ДНР", отвечал за снабжение оккупантов вооружениями и боеприпасами и организовывал взаимодействие незаконных вооруженных формирований.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

При этом себя он называл "первым заместителем командующего войск Новороссии" и лично присутствовал на оккупированной территории, а также перенаправлял группы боевиков из Крыма на Донбасс, уточнили в СБУ.

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Контрразведка зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к сбиванию оккупантами украинских военных самолетов летом 2014 года и к обстрелам сил АТО из реактивной артиллерии, в том числе с территории России.

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Теги: война, Донбасс, сбу, фсб, шпионаж, вербовка, контрразведка, предательство, измена, куратор, Валерий Шайтанов, игорь егоров
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