Защита Шайтанова хотела передачи дела о госизмене в ГБР, говорят о "подставе"

Валерий Шайтанов (фото – LIGA.net)

Защита подозреваемого в связях с ФСБ РФ генерала Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова называет уголовное дело против него "подставой", ссылаясь на материалы дела - те якобы не подтверждают подготовку теракта. Об этом журналистам сообщили его адвокаты, передает корреспондентка LIGA.net.

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"Мы считаем подозрение не то что необоснованным, но и незаконным", - подчеркнул Георгий Тигишвили. По словам адвоката, все записи, которые были обнародованы в СМИ, якобы отсутствуют в материалах дела - "это была только картинка", считает он.

Также у защиты много вопросов и к выбору свидетелей: "Это подстава. Все свидетели - сотрудники СБУ, причем один оперативник допросил другого, а это подают как доказательство. Вот такое уголовное производство".

Второй адвокат, Георгий Мойсей, заявил, что "никаких терактов" Шайтанов не готовил - и материалами дела это якобы подтверждается.

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Кроме того, Тигишвили просил суд передать дело в Госбюро расследований, аргументируя это тем, что его клиент являлся сотрудником СБУ и был уволен только в день объявления ему подозрения. Ходатайство отклонили.

Сам генерал на вопросы журналистов после заседания отвечать отказался и попросил вывести его из зала суда. Его вывели в наручниках.

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