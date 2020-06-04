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Защита Шайтанова хотела передачи дела о госизмене в ГБР, говорят о "подставе"

Защита Шайтанова хотела передачи дела о госизмене в ГБР, говорят о "подставе" - Фото
Валерий Шайтанов (фото – LIGA.net)
04.06.2020, 13:30

Адвокаты заподозренного в госизмене и подготовке теракта топ-сотрудника СБУ хотели изменить подследственность дела, но суд их ходатайство отклонил

Защита подозреваемого в связях с ФСБ РФ генерала Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова называет уголовное дело против него "подставой", ссылаясь на материалы дела - те якобы не подтверждают подготовку теракта. Об этом журналистам сообщили его адвокаты, передает корреспондентка LIGA.net.

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"Мы считаем подозрение не то что необоснованным, но и незаконным", - подчеркнул Георгий Тигишвили. По словам адвоката, все записи, которые были обнародованы в СМИ, якобы отсутствуют в материалах дела - "это была только картинка", считает он.

Также у защиты много вопросов и к выбору свидетелей: "Это подстава. Все свидетели - сотрудники СБУ, причем один оперативник допросил другого, а это подают как доказательство. Вот такое уголовное производство".

Второй адвокат, Георгий Мойсей, заявил, что "никаких терактов" Шайтанов не готовил - и материалами дела это якобы подтверждается.

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Кроме того, Тигишвили просил суд передать дело в Госбюро расследований, аргументируя это тем, что его клиент являлся сотрудником СБУ и был уволен только в день объявления ему подозрения. Ходатайство отклонили.

Сам генерал на вопросы журналистов после заседания отвечать отказался и попросил вывести его из зала суда. Его вывели в наручниках.

  • 14 апреля 2020 года СБУ задержала Шайтанова: подозревают в работе на ФСБ РФ.
  • СБУ считает, что он планировал убийство добровольца АТО Адама Осмаева.
  • Генерал-майору объявили подозрение в госизмене и совершении теракта, 15 апреля его взяли под стражу.
  • 16 апреля в Киеве задержали экс-сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, которого в спецслужбе называют фигурантом в деле Шайтанова.
  • Так как 15 июня истекает двухмесячный срок ареста Шайтанова, вопрос о его продлении решат на отдельном судебном заседании.
  • Сегодня, 5 июня, суд продлил срок расследования дела до октября.
  • LIGA.net собрала все, что было известно от Валерии Шайтанове и расшифровала записи.

Читайте мнение: Истории спецслужб. Шайтан-генерал СБУ: точки, пробелы и вопросы в громком деле

Евгений Пилипенко, Валерия Кондратова
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сбу госизмена контрразведка измена Валерий Шайтанов
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