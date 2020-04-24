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Арест Шайтанова. Куратор из ФСБ фигурирует в деле MH17 как "Эльбрус": Bellingcat

Арест Шайтанова. Куратор из ФСБ фигурирует в деле MH17 как "Эльбрус": Bellingcat - Фото
Игорь Егоров (Фото: Bellingcat)
24.04.2020, 19:37

Предполагаемый куратор подозреваемого в госизмене генерала СБУ Валерия Шайтанова фигурирует в деле MH17 как "Эльбрус" – Bellingcat

Предполагаемый куратор арестованного по подозрению в госизмене и совершении теракта генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова – сотрудник ФСБ полковник Игорь Егоров – может быть человеком с позывным "Эльбрус", который фигурирует в деле о катастрофе самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает Bellingcat.

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Расследователи выяснили, что полковник Егоров – старший офицер элитного подразделения спецназа ФСБ, известного как Департамент V, преемника элитного подразделения КГБ по подрывной деятельности и спецоперациям "Вымпел". 

В Bellingcat пишут, что впервые столкнулись с Егоровым (псевдоним – Игорь Семенов) в процессе расследований роли офицеров ГРУ в надзоре и оказании помощи российским и поддерживаемым Россией боевикам на востоке Украины.

В телефонных перехватах, опубликованных Объединенной следственной группой (JIT) в связи с гибелью MH17, упоминается куратор ФСБ, который в июле 2014 года базировался в Луганске и имел позывной "Эльбрус".

Кроме того "Эльбрус" упоминался в блогах боевиков как один из военных командиров РФ, выполнявших задания в Луганской области.

Также "Эльбрус" фигурировал в показаниях боевика, который захватил в плен Надежду Савченко. По его словам, он передал "Эльбрусу" вещи Савченко.

В Bellingcat пишут, что предположили, что "Эльбрусом" может быть полковник Егоров в марте 2019 года. Их гипотеза получила подтверждение, когда в ноябре 2019 года JIT опубликовал телефонные разговоры боевиков. В одном разговоре, перехваченном 16 июля 2014 года (за день до падения MH17), боевик спрашивает своего товарища, встречался ли тот с недавно прибывшим командиром "Эльбрусом", которого он знал "с Крымских событий" как офицера "Вымпел-спецназа" ФСБ по имени Игорь. Он также описывает Игоря "Эльбруса" как имеющего особенность речи, подобная которой присутствует и может быть идентифицирована в аудиозаписи Егорова, опубликованной СБУ.

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  • 14 апреля 2020 года СБУ задержала Шайтанова за связи с ФСБ.
  • В тот же день генерал-майору официально объявили подозрение и 15 апреля он был заключен под стражу.
  • 16 апреля в Киеве контрразведка СБУ задержала бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, которого в спецслужбе называют фигурантом в деле Шайтанова.

Читайте также: Истории спецслужб. Шайтан-генерал СБУ: точки, пробелы и вопросы в громком деле

Наталия Медведева
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