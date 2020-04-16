В деле генерала СБУ, подозреваемого в работе на РФ, появился еще один фигурант

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В Киеве контрразведка СБУ задержала бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, которого в спецслужбе называют фигурантом в деле генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на ФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации ведомства, задержанный также, как и Шайтанов, поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым.

При обыске у него дома нашли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов: несколько гранатометов и винтовок, пистолет STEYR 1914 с глушителем, ружье Mauser-Werks, патроны, гранаты, капсулы-детонаторы и вещество, похожее на пластид.

Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Характер и обстоятельства связи подозреваемого с российскими спецслужбами устанавливаются, имя его пока также не называется.

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14 апреля 2020 года СБУ задержала своего генерала за связи с ФСБ.

В тот же день генерал-майору СБУ Валерию Шатйанову официально объявили подозрение и 15 апреля он был заключен под стражу

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