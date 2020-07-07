В США посадили бывшего бойфренда российской шпионки Бутиной

Американский политик Пол Эриксон признал вину. Ему дали семь лет срока

Вчера, 6 июля, в США семь лет тюрьмы получил республиканский политик Пол Эриксон, через которого российская шпионка Мария Бутина, как считает американский Минюст, пыталась установить "неофициальный канал связи" между республиканцами и Кремлем. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Следствие установило, что с 1996 по 2018 год он придумал и осуществил несколько мошеннических инвестиционных схем, по которым пострадали в том числе его одноклассники, родственники и даже крестная мать. Он признал свою вину.

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Связи с Бутиной в списке обвинений не было.

СПРАВКА. Два года назад, летом 2018-го, в США . Два года назад, летом 2018-го, в США задержали россиянку Бутину, которая была там по туристической визе. Ее обвинили в сговоре с целью работы незарегистрированным иностранным агентом и приговорили к 1,5 годам тюрьмы. Она признала , что участвовала в заговоре против США и вступила в сговор с Эриксоном для продвижения интересов Кремля под влиянием экс-зампреда Центробанка РФ Александра Торшина. В октябре 2019-го она вернулась в РФ. Ее связывали якобы романтические отношения с Эриксоном.

С 1980-х Эриксон принимал участие в некоторых кампаниях республиканцев, работал на советника президентов США Ричарда Никсона и Рональда Рейгана, а в 2016-м утверждал, что он входит в переходную команду кандидата в президенты Дональда Трампа.

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Евгений Пилипенко

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