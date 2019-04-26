Суд в США вынес приговор российской шпионке Бутиной

Мария Бутина Фото: скриншот с видео

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18-месячному тюремному заключению за то, что не она зарегистрировалась в качестве иностранного агента, а также за сговор с целью проникновения в консервативные политические круги США по заказу Кремля. Об этом сообщает The Washington Post.

В срок наказания будут зачислены более 9 месяцев, которые Бутина отбыла в качестве ареста на время расследования.

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Бутина - первая россиянка, осужденная за попытки повлиять на американскую политику в преддверии выборов 2016 года.

Бутину арестовали в США в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью продвижения российских интересов и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации. The Washington Post написала о финансировании деятельности Бутиной российским миллиардером Константином Николаевым. Спецслужбы США убеждены, что Бутина, как агент Кремля, пыталась проникнуть в американские политические группы.

13 декабря она признала себя виновной в сговоре в пользу РФ.

Сторона обвинения просила для нее 1,5 года лишения свободы.