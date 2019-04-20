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20.04.2019, 09:29

В США обвинение просит для россиянки 18 месяцев тюрьмы за шпионаж

В США обвинение просит для россиянки 18 месяцев тюрьмы за шпионаж - Фото
Мария Бутина

Суд в Вашингтоне 26 апреля вынесет приговор Марии Бутиной, признавшей вину в сговоре в пользу России

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Сторона обвинения просит приговорить россиянку Марию Бутину, которая признала себя виновной в заговоре против Соединенных Штатов, к полутора годам лишения свободы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным AP, адвокаты Бутиной просят депортировать ее на родину после вынесения приговора. По их словам, "справедливое наказание не требует дополнительного тюремного заключения". Приговор 30-летней россиянке будет вынесен 26 апреля.

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Бутину арестовали в США в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью продвижения российских интересов и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации. The Washington Post написала о финансировании деятельности Бутиной российским миллиардером Константином Николаевым. Спецслужбы США убеждены, что Бутина, как агент Кремля, пыталась проникнуть в американские политические группы.

13 декабря она признала себя виновной в сговоре в пользу РФ.

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Теги: США, приговор, мария бутина
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