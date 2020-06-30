США прекратили поставки Гонконгу военных товаров: боятся, что достанутся Китаю

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Начиная со вчерашнего дня, 29 июня, США прекратили экспорт военных товаров в Гонконг: власти страны больше не считают этот административный район обособленным от материкового Китая. О решении объявил госсекретарь США Майкл Помпео, оно опубликовано на сайте Госдепартамента.

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Решение Компартии Китая лишить Гонконг свободы, говорит глава внешнеполитического ведомства США, вынудило администрацию американского президента Дональда Трампа пересмотреть политику по этой территории. "Сегодня США... предпримут шаги по введению в отношении Гонконга тех же ограничений по оборонным товарам США и товарам двойного назначения, что и в отношении Китая", - подчеркивается в заявлении.

У Помпео объяснили такой нетривиальный шаг действиями по защите нацбезопасности США: "Мы больше не можем различать, идет экспорт такого оборудования в Гонконг или на материковый Китай".

В Госдепе подчеркнули, что не могут рисковать тем, что такие технологии попадут в руки армии КНР, "главная цель которой - поддержать диктатуру Компартии Китая любыми необходимыми средствами".

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"Нам не доставляет удовольствия идти на такие меры, что является прямым следствием решения Пекина нарушить свои обязательства по объединенной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга", - сказал Помпео.

СПРАВКА. Декларацию подписали в 1984 году в Пекине. Правительство КНР подтвердило, что КНР решено возобновить осуществление суверенитета над Гонконгом, начиная с 1 июля 1997-го, а правительство Британии подтвердило, что передаст Гонконг КНР с 1 июля 1997 года. Правительство КНР также заявило о своей основной политике по Гонконгу. В соответствии с идеей "Одна страна, две системы" достигнута договоренность, что социалистическая система КНР не будет принята в Гонконге, а капиталистическая система и образ жизни останутся неизменными в течение 50 лет, до 2047 года.

По словам госсекретаря США, действия Вашингтона "направлены против режима, а не против китайцев".

В ноябре 2019-го в Гонконге прошли местные выборы : более 80% мест в райсоветах заняли представители демократических сил.

Официальный Пекин вводит в действие новый закон о безопасности в Гонконге, по которому будут запрещены призывы к независимости, иностранное вмешательство и все действия, направленные на свержение центрального правительства.

Китай борется с массовыми протестами , которые происходят в Гонконге.

27 мая 2020-го Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая.

Китай ограничил выдачу виз американцам в Гонконг.

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