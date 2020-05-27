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27.05.2020, 20:04

Новые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фото

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Новые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фото
Новые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фото
Новые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фотоНовые протесты в Гонконге. Полиция арестовала сотни людей: фото

Полиция в гонконге арестовала около трехсот протестующих против китайских законодательных инициатив

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и арестовала сотни людей в центральном деловом районе города, где 27 мая около тысячи человек вышли на протест против возможного принятия законопроекта, криминализирующего "неуважение" к национальному гимну Китая. Об этом сообщает Радио Свобода.

В полиции сообщили, что задержали более 300 человек, преимущественно по подозрению в участии в незаконном митинге.

Согласно законопроекту, в школах Гонконга дети должны учить гимн Китая, все граждане и организации должны исполнять его "в соответствующих случаях", а за неуважение к гимну грозит наказание – до трех лет заключения или штраф до $6000.

Если Законодательный совет Гонконга одобрит документ во втором чтении 27 мая, то законодатели смогут перейти к третьему чтению и голосованию в целом уже в июне.

Законопроект о гимне планируют принять на фоне предложения Пекина ввести закон о национальной безопасности Гонконга, который вызвал новые протесты и столкновения с полицией 24 мая.

Новые шаги, предложенные руководством правящей Коммунистической партии Китая, вызвали международную обеспокоенность тем, что действия Пекина резко ограничат специальные свободы Гонконга, гарантированные этой территории 1997 года, когда Великобритания передавала ее под контроль Китая.

Читайте также: Без права на протест. Пекин хочет навязать Гонконгу свой закон о нацбезопасности

Справка. Протестное движение в Гонконге началось в апреле из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая. Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине.1 октября полицейские впервые за время столкновений использовали боевое оружие. 23 октября законопроект об экстрадиции был официально отозван, но протесты все еще продолжаются. 25 ноября в Гонконге прошли местные выборы, после которых более 80% мест в районных советах заняли представители демократических сил.
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Теги: гонконг, протест, Китай
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